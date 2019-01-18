Akif'in ölümüne neden olan sürücü, far parçalarından yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkif'in ölümüne neden olan sürücü, far parçalarından yakalandı
GeriGündem Akif'in ölümüne neden olan sürücü, far parçalarından yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
18.01.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Akif'in ölümüne neden olan sürücü, far parçalarından yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akif'in ölümüne neden olan sürücü, far parçalarından yakalandı

ADANA'da refüjde ölü bulunun Akif Akın'a (21) otomobil çarptığı belirlendi. Polis, olay yerindeki far parçalarından model ve markasını belirlediği aracın sürücüsünü yakalayıp, gözaltına aldı.

Adana'da oturan Akın ailesinin 3 oğlundan en küçüğü Akif Akın, 8 Ocak günü evden çıktı, ancak dönmedi. Aile tüm aramalara karşın Akif Akın'a ulaşamayınca, polise başvurdu. 10 Ocak günü sabah saatlerinde Adana-Osmaniye D-400 karayolu kenarında temizlik yapan işçiler, refüjde ceset buldu. Çağırılan polis ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Akif Akın olduğu tespit edildi.

Akın'ın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, vücudunda çarpmaya bağlı kırıklar olduğu saptandı. Ayrıca olay yerinde de far parçaları bulundu. Akın'a aracın çarpmış olabileceği üzerinde duran polis, far parçalarının ait olduğu aracın marka ve modeli üzerinde araştırma yaptı. D-400 karayolu üzerindeki Mobese ve iş yerlerine ait 400 güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, aracı tespit ederek, sahibine ulaştı.

Otomobil sürücü H.D., evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen H.D., gazetecilere, "Yolda ilerlerken bir şeye çarptığımı fark ettim. Aracımı kenara çekip etrafıma baktım, fakat bir şey göremedim. Daha sonra olay yerinden ayrıldım" dedi.

H.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Eşini vurdu, gizli video ile tehdit etti… Serbest kaldı

Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı

Resmi Gazete'de yayınlandı. Nihat Hatipoğlu'na yeni görev

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti… AYM’den ameliyat kararı