Akif belgeseline Cumhurbaşkanı Erdoğan şiir okudu
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde geçen çocukluk yıllarının anlatıldığı Akif isimli belgesel film de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şiir okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akif’in ‘‘sessiz yaşadım’’ şiirini belgesele özel olarak okudu.
Mehmet Akif Ersoy’un Bayramiç’de geçen çocukluk yıllarının anlatıldığı ‘‘Akif’’ belgeseli yakında izleyici ile buluşuyor. Docudrama türünde hazırlanan belgesel filmin en büyük sürprizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Belgeselin fikrini ortaya atan ve çekimlere büyük destek veren AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiiri okuması için ricada bulunduğu öğrenildi.
Akif’in İstanbul Bayazıt camiinden kaldırılan cenaze görüntülerinin üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akif’e ait;
‘‘Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince / Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir. / Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma / Sessiz yaşadım, kim, beni nereden bilecektir? ’’ şiirini okudu.
Erdoğan’ın şiir okuduğu görüntülerde Mehmet Akif Ersoy’un Bayazı camine tahta tabut içinde gelen naşının üstüne Türk bayrağını örten Emin Efendi lokantalarının sahibi Mahir Usta rolünü ise Hürriyet İstihbarat Müdürü Celal Korkut oynadı.
Belgeler, röportajlar, gerçek mekânlardan faydalanılarak hazırlanan belgeselde Akif’in çocukluğu drama olarak canlandırıldı. Yönetmenliğini Nihal Ağırbaş’ın yaptığı, yapımcılığını Ehli Hayal filmin üstlendiği belgeselin senaryosunu gazeteci Ömer Erbil yazdı. İÇDAŞ’ın ana sponsorluğunda hazırlanan belgesele Bayramiç Belediyesi ’de destek oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle