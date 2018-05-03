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    Haberler >Gündem>Akdeniz'de deprem: 4,4'le sallandı

    Akdeniz'de deprem: 4,4'le sallandı

    AA
    03.05.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de Rodos Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Rodos Adası açıklarında saat 00.16'da 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    Deniz yüzeyinin yaklaşık 47 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 77 kilometre mesafede olduğu belirlendi. 

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

    SON DEPREMLER LİSTESİ

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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    Etiketler: gündem
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