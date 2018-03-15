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    Akdeniz'de avlandı, Trabzon'da satışta... Yaklaşık 40 kilo...

    İHA
    15.03.2018 - 10:45 | Son Güncelleme:

    Akdeniz’de avlanıp Trabzon’da satışa çıkartılan orkinos tezgaha sığmadı. Diğer balık çeşitleri orkinosun yanında çok küçük kalırken, son aylarda Trabzon’a gelen orkinos sayında artış gözlendi.

    Yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki orkinosu parçalayarak kilo halinde satacağını belirten işletme sahiplerinden Ahmet Gürsoy, balığı görenlerin özellikle ismi ve nerede avlandığını sorduklarını söyledi.

    Gürsoy, “Tezgahımızdaki orkinosun büyüklüğü diğer balık çeşitlerini gölgede bıraktı. Bu büyük balığı görenler genelde bize nerede avlandığını ve isminin ne olduğunu soruyorlar. Bazıları bu balığı tanırken bazıları da hayatlarında hiç görmediklerini söylüyorlar. Tezgahımızdaki orkinos Akdeniz sularında avlandı. Bizde mezat sayesinde balığı satın alarak tezgahımızda sergiledik. Orkinosu parçalayarak kilo işi satmayı düşünüyoruz. Kırmızı ete sahip olan orkinosun, ızgara, kızartmasının yanı sıra, sote, kavurma ve şiş yapılarak tüketilebilir. Kilosunu 40 TL’den satmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

    Akdenizde avlandı, Trabzonda satışta... Yaklaşık 40 kilo...

    Etiketler: Akdeniz , orkinos , balık , balıkçı , Ahmet Gürsoy , gündem
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