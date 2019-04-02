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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Akdeniz’de Antalya sürprizi

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Akdeniz’de Antalya sürprizi

Akdeniz bölgesi, beklendiği gibi İstanbul ve Ankara’yla birlikte seçimin en çekişmeli geçtiği alan oldu.

Ege’de olduğu gibi Cumhur İttifakı’nın bu bölgede denizle bağı kesildi. 8 ilin 5’ini CHP, 2’sini AK Parti ve 1’ini MHP aldı. CHP’nin bölgedeki toplam oy oranı yüzde 33.8’le 2014’e göre 4 puan, 2018’e göre 9 puan artış gösterdi. Yüzde 30 olan AK Parti oyu, 2014’e göre 5.5 puan, 2018’e göre 7 puan düştü. 2018’de bölgede yüzde 9.9 oranında varlık gösteren HDP’nin oyları yüzde 1’de kaldı. Marmara’dakine benzer şekilde 8 puanlık HDP oyunun başka partilere, muhtemelen CHP’li adaylara kaydığı görüldü. Seçim öncesi HDP’nin desteği nedeniyle tartışmaların odağında yer alan Antalya’da belediye AK Parti’den CHP’ye geçti. AK Parti’nin “PKK eğilimli adayları meclis listesine yerleştirdi” iddialarına hedef olan CHP’li Muhittin Böcek, AK Partili Menderes Türel karşısında 4.5 puan farkla kazandı. Turizmin başkenti ve tarımın merkezi olan Antalya’da son dönemde üretici, tarım girdi fiyatlarındaki artıştan, tanzim satış modelinden ve hallerin kapatılmasına dönük çalışmalardan rahatsızlığını ifade ediyordu. Hatay’da ise seçmen, “CHP’li mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş’la devam” dedi.

Akdeniz’de Antalya sürprizi

MHP’YE AKDENİZ ATEŞİ

MHP son yıllarda seçimi rahat aldığı ve “kalesi” olarak görülen üç büyük ilde kötü sürprizlerle karşılaştı. MHP, CHP’li adaylarla başa baş yarıştığı Adana ve Mersin’de seçimi kaybetti. Adana’da CHP’li Zeydan Karalar 9, Mersin’de CHP’li Vahap Seçer 4 puan farkla kazandı. MHP uzun süredir kendisinde olan Isparta’da ise AK Partili Şükrü Başdeğirmen’e kaybetti. MHP, bölgede sadece genel başkan Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’yi korudu. Akdeniz, İYİ Parti’nin yüzde 10.9’la yüksek oy aldığı bölgelerden oldu.

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