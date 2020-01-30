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AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 06:45,Son Güncelleme:/

Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58,24 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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