Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AKDENİZ'de, merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçelerinin 88.79 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 11.22'de meydana geldi. Deprem, yerin 23.72 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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