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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özgür ALTUNCU - İSTANBUL
04.11.2018 - 20:45, Son Güncelleme:

Akdeniz ve Ege mesajı: Meydanı denizdeki haydutlara bırakmayacağız

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Akdeniz ve Ege mesajı: Meydanı denizdeki haydutlara bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye rağmen Doğu Akdeniz ve Ege’de adım atılamayacağını belirterek “Suriye’deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek, denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız” dedi. Tuzla Tersane Komutanlığı’nda TCG Burgazada korvetinin Donanma’ya teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis’in kaynak törenine katılan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

NE BÜYÜK HATA YAPTIKLARINI ANLAMAYA BAŞLADILAR

“Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan hadiseler, ülkemizin Deniz Kuvvetleri’nin, en az diğer unsurları kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz.

Aynı şekilde, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların, ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, hele hele toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece ülkemizin ve kardeşlerimizin haklarını koruyoruz.

Türkiye’ye rağmen, Doğu Akdeniz’de veya Ege’de adım atabileceklerini sananlar, ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye’deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek, denizlerdeki haydutlara da, meydanı bırakmayacağız.

Akdeniz ve Ege mesajı: Meydanı denizdeki haydutlara bırakmayacağız

SÖZLERİMİZ DENİZLERDE DAHA DERİN YANKILANIYOR

Sabırlı ve uzun bir çalışmanın, alın terinin, farklı alanlardaki birikimlerin bir araya gelmesinin, büyük bir emeğin ürünü korvetlerimiz hizmete girdikçe, sözümüz denizlerde daha derin yankılar yapmaktadır. Çünkü bizim bu gemilerimiz sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış, inşa edilmiştir.

SAVUNMA SANAYİİNDE DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 35’LERE İNDİ

Başka ülkelerin çok büyük bütçelerle ve çok uzun yıllarda elde ettikleri neticelerin daha iyisine hamdolsun biz daha makul bütçeler ve sürelerle ulaşıyoruz. Türkiye, savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80’lerden yüzde 35’lere kadar indirdi. Ortaya çıkardığımız her ürün bizimle birlikte dost ve kardeş ülkelerden başlayarak dünyadaki pek çok ülkenin de ilgi alanına giriyor. Bugün onlarca dost ve kardeş ülkenin denizlerinde ülkemizde üretilen gemiler ve botlar görev yapıyor.

TÜRKİYE BU ALANDA EN FAZLA ŞİRKETE SAHİP 6’NCI ÜLKE

Savunma sanayini ne kadar geliştirirsek; diğer alanlarda da o derece ileriye gideceğimiz açıktır. Bağımsızlığımızı güvence altına almamızın yanında, bize küresel düzeyde rekabet avantajı sağlayacak bu alanı, önümüzdeki dönemde daha fazla destekleyeceğiz. Bugün Türkiye dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi arasına giren 4 şirketiyle, bu listede en fazla şirkete sahip 6’ncı ülke durumuna gelmiştir. Kamu kuruluşlarımızın yanı sıra en kısa zamanda özel sektör kuruluşlarımızı da bu listede görmek istiyorum.
İstiklalimiz ve istikbalimiz için gece gündüz çalışan güvenlik görevlilerimize, emniyet güçlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihal etmiş olan şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

Akdeniz ve Ege mesajı: Meydanı denizdeki haydutlara bırakmayacağız

İLK KAYNAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TCG Burgazada Komutanı Yarbay Cenk Taşlı’ya geminin hizmete giriş belgesiyle komutan flandrasını teslim etti. Ardından da gemi komutanı Taşlı yemin ederek personeliyle birlikte gemiye bindi. Erdoğan daha sonra Yeni Tip Denizaltı Aydınreis’in ilk kaynağını yaptı. Erdoğan’a son olarak TCG Burgazada’nın maketi hediye edildi. Törenin sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de aralarında olduğu protokol üyeleri TCG Burgazada’ya geçerek incelemelerde bulundu.

BURGAZADA 3. MİLLİ GEMİ OLDU

DİZAYN ve entegrasyonu tamamen milli imkânlarla gerçekleştirilen MİLGEM projesinin ilk gemisi TCG Heybeliada 27 Eylül 2011’de, ikinci gemisi TCG Büyükada 27 Eylül 2013’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde donanmanın hizmetine girdi. Projenin üçüncü gemisi Burgazada korveti oldu. TCG Burgazada, 99.5 metre boya, 14.4 metre genişliğe ve 2 bin 400 ton ağırlığa sahip. Modern teknoloji ve silah sistemleriyle donatılan TCG Burgazada, yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili seyir menziline sahip olarak 10 gün denizde kalabiliyor. 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip korvet, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol görevlerine yönelik imkân ve kabiliyete sahip. MİLGEM Projesi’nin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada’nın inşası ise sürüyor.

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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