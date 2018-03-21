Akdeniz mesajı!

TSK’dan yapılan açıklamada "Akdeniz Bölge Komutanlığı Şehit İşçi Cumali Akman Taktik Tatbikatı-01/18 kapsamında 1 çıkarma gemisi ve 3 karakol gemisinin katılımı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimlerini icra edilmektedir.” denildi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.