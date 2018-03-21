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    Akdeniz mesajı!

    ANKARA (İHA)
    21.03.2018 - 20:28 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Akdeniz'de 1 çıkarma gemisi ve 3 karakol gemisi ile eğitimlerini icra ettiği kaydedildi.

    TSK’dan yapılan açıklamada "Akdeniz Bölge Komutanlığı Şehit İşçi Cumali Akman Taktik Tatbikatı-01/18 kapsamında 1 çıkarma gemisi ve 3 karakol gemisinin katılımı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimlerini icra edilmektedir.” denildi.

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    Etiketler: akdeniz , tatbikat , TSK , gündem
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