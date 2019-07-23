Antalya'da görüntülendi! 'Pek bilinmeyen bir olay... Parçalayarak yedi'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da görüntülendi! 'Pek bilinmeyen bir olay... Parçalayarak yedi'
GeriGündem Antalya'da görüntülendi! 'Pek bilinmeyen bir olay... Parçalayarak yedi'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ACAR/DHA
23.07.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Antalya'da görüntülendi! 'Pek bilinmeyen bir olay... Parçalayarak yedi'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'nın Demre ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku görüntülendi. Yakaladığı vatoz balığını yerken görülen Akdeniz foku daha sonra gözden kayboldu.

5
  • Akdeniz foku Kekovada balık yerken görüntülendi
  • Akdeniz foku Kekovada balık yerken görüntülendi
  • Akdeniz foku Kekovada balık yerken görüntülendi
  • Akdeniz foku Kekovada balık yerken görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan Akdeniz foku, Kekova bölgesindeki Kaleköy önlerinde görüldü. Tekne turuna çıkan, iş insanı ve turizmci Ergun Dündar tarafından görüntülenen Akdeniz fokunun yakaladığı vatoz balığını yediği anlar kameralara yansıdı. Dündar, "Bir anda sudan ses geldi. Sesin geldiği tarafa baktığım zaman, 1.70 ile 1.80 metre arasında 300 kilo civarında bir Akdeniz foku gördüm. Ağzında kocaman vatoz balığı vardı. Vatoz balığını suyun üstünde dalıp çıkarak, çırparak öldürdü. Balığı afiyetle yedi. Ardından kayboldu. Ancak tek başınaydı. Müthiş bir görüntüydü. Normalde Akdeniz fokları, denizde ahtapot yakalar ve yer. Vatoz balığı yakalaması, parçalayarak yemesi çok ilginç. Pek bilinmeyen bir olay. Bu, büyük ihtimalle 31 Mayıs günü Üçağız Mahallesi'nde görülen Akdeniz foku" dedi.

Akdeniz'de sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülen Akdeniz foklarının sayısının 100 civarında olduğu biliniyor. Dünyada ise toplam 750 civarında Akdeniz foku olduğu bilim insanlarınca tahmin ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Görüntüler az önce paylaşıldı... Türk Donanması Doğu Akdeniz'de
Alparslan Kuytul'a yeni dava! Tüm detaylar tek tek belli oldu
Büyük vicdansızlık! Hamile kediyi Pitbull'un ağzına böyle attı
Düzce'de bir kadın ve çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı