Akdeniz foku için çok iyi bir haber

Böylelikle betona dönen Tilkicik Burnu kısmen de olsa kurtuldu. Bodrum Tilkicik Burnu’nda Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş. tarafından yapılması planlanan kıyı düzenleme dolgu ve iskele projesi için Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos 2016’da ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi.



AYRI PROJE İDDİASI

Bodrum sakinleri ise kıyı düzenleme dolgu ve iskele projesinin yanı sıra Tilkicik Burnu’nda yapımı devam eden 75 adet villa ve 50 odalı butik otel kapsamında marina yapılmak istendiğini belirterek ‘ÇED gerekli değildir’ kararına itiraz etti. 158 vatandaş kararın iptali için Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Davalı taraf Muğla Valiliği mahkemeye verdiği savunmada söz konusu proje için 25 Kasım 2014’te resmi gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ‘ÇED gerekli değildir’ kararının verildiğini belirterek projenin ülke turizmine katkıda bulunacağı ve tesisin yaratacağı istihdam nedeniyle davanın reddedilmesini istedi. Davaya müdahil olan Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ise mahkemeye verdiği savunmada, ‘ÇED gerekli değildir’ kararının marina projesi için değil, kıyı düzenleme dolgu ve iskele projesi için verildiğini belirterek Marina projesi için ÇED süreci başlattıklarını söyledi. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, 20 Aralık 2016’da aldığı ara kararla bölgede bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. İnceleme sonrası hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.



BİLİRKİŞİ: BAĞLANTILI

Kıyı düzenlemesi, dolgu ve iskele projesi ile Epique İsland Marina projesinin entegre ve birbirini tamamlayan projeler olduğu belirtilen bilirkişi raporunda, 2 projenin ayrı ayrı değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca kıyı düzenlemesi ile ilgili, “Özellikle sadece villa sakinlerinin kullanımı (denize girme, güneşleme vb. amaçlar) için 1.170.097 metrekare büyüklüğündeki alanın kıyı düzenlemesi ve iskele alanı olarak düzenlemesinde kamu yararı olup olmadığının değerlendirmeye muhtaç olduğu...” ifadesi kullanıldı. Tilkicik Burnu’nun önemli doğa alanı içerisinde yer aldığı belirtilen raporda, “Bundan sonra yapılması planlanan liman ve iskele inşaatlarının ayrıntılı bir ÇED sürecinden geçmesi gerektiği, bu gerekçelerle dava konusu ÇED gerekli değildir kararının kamu yararına, mevzuata ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı” yönünde görüş belirtildi.



MAHKEME İPTAL ETTİ

Bilirkişi raporunu dikkate alan Muğla 2. İdare Mahkemesi, kıyı düzenleme dolgu ve iskele projesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti.









YAŞAM ALANI

TİLKİCİK Burnu ‘Önemli Doğa Alanı’ statüsünde olup, birçok önemli türe ev sahipliği yapıyor. Tilkicik Burnu’nda limonium (Deniz lavantası) bulunurken Tilkicik Burnu’nun koyları ise psidonia olarak bilenen deniz çayırlarına ev sahipliği yapıyor. Psidonia çayırları ise birçok türe yaşam alanı sağlıyor. Ayrıca mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda yer alan bilgiye göre kıyı düzenleme dolgu ve iskele projesinin hayata geçirilmek istendiği bölgeye kuş uçuşu 3.7 kilometre uzaklıkta Akdeniz foku yaşam alanları bulunmakta.