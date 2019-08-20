Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Saat 12.34'te Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve bazı ilçelerinde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Alanyailçesi açıklarında saat 12.34'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, "Alanya'da Okurcalar açıklarında meydana gelen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu an için bulunmuyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor." dedi.
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