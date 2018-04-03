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    AKD’de 9 öğrenci kızamık

    Salim UZUN/ANTALYA
    03.04.2018 - 00:35 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın, aşı olmayanlar nedeniyle kızamık riskinin arttığına yönelik açıklamaları gündemdeki yerini korurken, 73 bin öğrencinin eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi’nde (AKD) başlayan kızamık salgını, öğrencileri korkuttu.

    Panik, üniversitede eğitim gören 2 yabancı uyruklu öğrencinin yurtdışı seyahatleri sonrası hastalanmasıyla başladı. Halsizlik ve ateş şikâyeti ile sağlık kuruluşlarına başvuran öğrencilerin kızamık virüsü taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine üniversitenin tüm bölümlerinde geniş kapsamlı tarama gerçekleştirildi. Taramada, 7 öğrencinin daha kızamık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine öğrencilerin tamamı müşahede altına alındı.

    Ayrıca tüm fakültelerde anonslarla kızamık aşısı yapılacağı duyuruldu. Birçok öğrenci tedirginliklerini sosyal medya hesaplarından duyururken, AKD Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, gereken tıbbi müdahalelerin yapıldığını açıkladı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise şu bilgiyi aktardı: “Şu an itibarıyla halk sağlığı açısından endişelenmeye gerek yoktur. Aşılama çalışması önlem amaçlı olup süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Mehmet Ceyhan , Akdeniz Üniversitesi , gündem
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