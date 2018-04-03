AKD’de 9 öğrenci kızamık

Panik, üniversitede eğitim gören 2 yabancı uyruklu öğrencinin yurtdışı seyahatleri sonrası hastalanmasıyla başladı. Halsizlik ve ateş şikâyeti ile sağlık kuruluşlarına başvuran öğrencilerin kızamık virüsü taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine üniversitenin tüm bölümlerinde geniş kapsamlı tarama gerçekleştirildi. Taramada, 7 öğrencinin daha kızamık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine öğrencilerin tamamı müşahede altına alındı.

Ayrıca tüm fakültelerde anonslarla kızamık aşısı yapılacağı duyuruldu. Birçok öğrenci tedirginliklerini sosyal medya hesaplarından duyururken, AKD Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, gereken tıbbi müdahalelerin yapıldığını açıkladı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise şu bilgiyi aktardı: “Şu an itibarıyla halk sağlığı açısından endişelenmeye gerek yoktur. Aşılama çalışması önlem amaçlı olup süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir.”