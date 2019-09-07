Akçakale’ye büyük sevkıyat
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Eylülün son haftasına kadar Fırat’ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız” mesajını vermesinin ardından Suriye sınırına son günlerin en yoğun sevkıyatlarından birini yaptı.
Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan önceki gece çıkan zırhlı araçların büyük bir bölümünün Akçakale’ye gittiği öğrenildi. Konvoyun içinde tanklar da olduğu belirtildi. Akçakale’nin hemen karşısısında terör örgütü PYD/YPG hâkimiyetinde olan Fırat’ın doğusundaki en önemli yerleşim merkezlerinden Tel Abyad bulunuyor. Terör örgütünün Tel Abyad ve Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn’da iş makineleriyle mevziler ve tüneller kazdığı görüntülenmişti. Sevkıyatın yapıldığı Akçakale’deki Hudut Alay Komutanlığı içinde de Türkiye ve ABD’nin Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kurmak için faaliyette bulunan Müşterek Harekât Merkezi bulunuyor.
İdlib’de geçen hafta cuma namazından sonra Cilvegözü’nün hemen karşısındaki Bel el Hava sınır kapısında toplanan yüzlerce insanın kontrolsüz şekilde Türkiye’ye girmeye çalışmaları üzerine, dün aynı bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Bab el Hava’da insan ve araç girişine karşı bölgenin ağır vasıtalar ve beton bloklarla çevrildiği bildirildi.
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