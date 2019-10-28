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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ÇALIŞKAN- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (ŞANLIURFA), (DHA)
28.10.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Akçakale'de eğitim yeniden başladı

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Akçakale'de eğitim yeniden başladı

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlaması ile güvenlik gerekçesi ile tatil edilen Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesindeki okullarda, bölgede güvenliğin sağlanması ile ders zili yeniden çaldı.

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD/YPG ve DEAŞ'a yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından terör örgütünün sivil alanlara yönelik havanlı ve roketli saldırıları nedeniyle Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesinde okullar güvenlik gerekçesiyle tatil edildi. 9 Ekim gününden bu yana tatil olan okullarda bu sabah itibarıyla yeniden ders zili çaldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler okullarına gitti.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN MEHMETÇİĞE DESTEK

Süleyman Şah İlkokulu 4'üncü sınır öğrencisi Fatmanur Laçinkaya okulların tatil olduğu dönemde öğretmeni ve arkadaşlarını çok özlediğini ifade ederek, "Okulu çok özledim. Askerlerimizi çok seviyorum. Allah şehit askerlerimize rahmet etsin. Annelerinin yüreği şimdi nasıldır. Tatilde derslerimi tekrar ettim, çok çalıştım, kitap okudum. Ben de meslek sahibi olmak istiyorum. Astronot olarak, bilim insanı olmak istiyorum. Hayallerimi de gerçekleştirmek için derslerime çok çalışıyorum" diye konuştu.

4'üncü sınıf öğrencisi Ebrar Yıldırım, tatilde şehit olan askerlerle ilgili şiirler yazdığını ifade ederek "Okulu özlemiştim. Tatilde ders çalıştım, okuma yaptım, şehitlerimizle ilgili şiirler yazdım" dedi.

Öğrencilerden Enes Akdağ, "Kitap okudum, derslerime çalıştım. Okula geldiğim için çok sevindim" ifadelerini kullandı.

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