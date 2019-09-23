Akçakale’de askeri hareketlilik! ABD'ye ait 2 helikopter geldi
Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye'den gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na indi.
Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu ve sabah saatlerinden itibaren karadan zırhlı araçların hareketliliğinin öne çıktığı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine öğleden sonra ABD'nin 2 helikopteri geldi. Saat 14.30 sıralarında Akçakale Jandarma Komutanlığı pistine inen ABD'ye ait helikopterlerden çeşitli malzemeler indirildi ve buradaki minibüse aktarıldı. Helikopterler, yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra yeniden geldikleri yöne doğru hareket etti.
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