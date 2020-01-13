Akbank Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

Akbank, kuruluşundan bu yana müşterilerine bankacılık hizmetleri alanında ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri sunmaktadır. Akbank, teknolojiye yaptığı yatırımlar ile çeşitli bankacılık hizmetleri sunan bir bankacılık kuruluşudur.

Yurt genelinde 21 bölge müdürlüğü ve 780 şubesi ile hizmet sunan Akbank, müşterileri talepleri, sorun ve önerilerini dinleyebileceği bir çağrı merkezine sahiptir.

Akbank Müşteri Hizmetleri

Akbank, bankacılık sektöründe Online Bankacılık şubesi kurulmasıyla, müşterilerin cep telefonunu kullanarak kısa sürede kolayca kredi alabilmeleri sağlamıştır. Bankacılık sektöründe birçok yeniliğe kapı açan ve müşteriler arasında her geçen gün büyüyen bankanın sunduğu hizmetler dikkat çekmektedir.

​​​​​​Akbank, 1948 yılında ticari bir banka olarak Adana’da kuruldu. Bankanın amacı bölgedeki pamuk üreticilerine finansal destek sağlamak ve finansal önlem almalarında yardımcı olmaktı. Daha sonra başka illere açılma kararı alarak 1954 yılında İstanbul'da bir merkez ofis açtı. “Sizin İçin” sloganı ile yola çıkan Akbank, günümüzde hizmetlerine eklediği Akbank Müşteri Hizmetleri ile müşterilerinin sorunlarına çözüm üretmektedir.

Akbank Müşteri Hizmetleri Numarası

Çağrı merkezine yapılan aramalar için 444’lü numara bulunmaktadır. Ayrıca, 0850 numaralı telefondan da Akbank Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Akbank Çağrı Merkezi'ndeki müşteri hizmetlerine doğrudan bağlanmak için sırasıyla 2 - TC kimlik numarası - kart bilgisi - 2 - 2 - 0 çevirerek bağlanabilirsiniz.

Akbank'ın iletişim telefon merkezi, 444 25 25 - 0850 222 25 25 olarak belirtilmiştir. Ayrıca sanal ortamda Akbank desteğine başvurabilirsiniz. Lütfen iletişim formunu kullanarak kişisel bankacılık işlemlerini yapabileceğinizi unutmayın. Önerileriniz, sorularınız ve şikâyetleriniz için resmi sitesindeki formu doldurabilirsiniz. Yetkililer mesajlarınızı gözden geçirecek ve en kısa sürede size geri dönecektir.

Akbank Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Doğrudan Akbank Müşteri Hizmetleri’ne bağlanmak için önce 444 25 25 numaralı Akbank müşteri servis numarasını aramanız gerekir. Ardından sırasıyla 4 ve 2 tuşlarına basın. Böylece Akbank müşteri hizmetlerine beklemeden doğrudan erişebilirsiniz.

Akbank Müşteri Hizmetleri’ne doğrudan bağlantı için 444 25 25 -> 4-2 müşteri hizmetlerinden destek alınabilir. Müşteri destek hizmetinin çalıştığı Axa Sigorta’nın telefon numarası 444 müşteri hizmetleri sistemindedir. Bu kapsamda Axa Sigorta'nın sunduğu bireysel veya kurumsal sigorta ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi almak, şikâyette bulunmak veya talep ve teklifler hakkında bilgi almak için 444 27 27 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Axa Sigorta, müşterilerine günün her saatinde kesintisiz hizmet sunmaktadır. Özellikle müşteriler günün herhangi bir saatinde sigorta hizmetlerini olabildiğince hızlı bir şekilde alabilir ve aldıkları sigorta ürününün işlevlerini kullanabilir.

Tüketiciler istedikleri zaman 444 27 27 numaralı çağrı merkezini geçerli tarifelerinden mobil ve sabit numaralar üzerinden yapılan aramalar için uygulanan tarife ücretlerinden ödeme yaparak arayabilirler. Akbank çağrı merkezi için ayrı veya özel bir fiyat yoktur. Aksigorta telefon numarasına ek olarak tüketiciler, resmi web sitesindeki gerçek zamanlı destek merkezinden Aksigorta çağrı merkezinden anında destek alabilirler. Her iki uygulama kanalıyla Aksigorta müşteri destek çözümlerinden kolayca yararlanabilirsiniz.

Akbank Hakkında

30 Ocak 1948'de özel sermayeli bir ticaret bankası olarak kurulan Akbank, bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak için Adana’da kuruldu. İlk İstanbul şubesini ise 14 Temmuz 1950’de Sirkeci’de açmıştır. 1954 yılına kadar büyük bir gelişme göstererek gelmiş ve hızla büyüyerek yurt dışına açılma kararı almıştır. Dünyanın en değerli 500 banka markası arasında 94. sırada yer almıştır.

1963’te tüm bankacılık hizmetlerinde otomasyona geçen Akbank, ilk yurtdışı şubesini Frankfurt-Almanya'da açmıştır. 2018 yılında yaklaşık 230 şubesini daha hayata geçirerek toplamda 780 şubesi ve 13 binin üzerinde çalışanı ile hizmet sunmaya devam etmektedir.