Akaryakıt baskını... Tekirdağ’dan İspanya’ya 1 milyon 525 bin 915 litre kaçıracaklardı
İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri’de kayıt dışı bitkisel atık yağ toplandığı, bu yağların işleme lisansı bulunmayan bir kimya şirketine verildiği yönünde bilgi aldı. 4 ay süren teknik ve fiziki takipte tesisin Tekirdağ Süleymanpaşa’da faaliyet yürüten Cengiz Celal K. ve Atilla M.’ye ait kimya fabrikası olduğu tespit edildi.
Toplanan bitkisel atık yağların bu fabrikada alkol ve kostik ile karıştırılıp imal edilen biodizelin, Tekirdağ Limanı’na gelecek Malta Bandıralı bir tanker ile İspanya’ya götürüleceği belirlendi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 19 Ekim günü düzenlenen ortak operasyonda, 5 tanker ile kimya fabrikasına el konuldu.
Yapılan aramada, 1 milyon 525 bin 915 litre kaçak akaryakıt ele geçti. Ele geçen akaryakıtın 10 milyon Euro değerinde olduğu belirlenirken İsmail A., Hasan A., Tayfun A., Fatih A., Cuma A., Mustafa Y., Murat Ö., Murat K., Cengiz Celal K., Atilla M., Hasan H. ve Semra Ö. gözaltına alındı. Ele geçen miktarın bugüne kadar yakalanan en yüksek kaçak akaryakıt miktarı olduğu bildirildi.
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