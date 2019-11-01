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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN / İSTANBUL
01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akaryakıt baskını... Tekirdağ’dan İspanya’ya 1 milyon 525 bin 915 litre kaçıracaklardı

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İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri’de kayıt dışı bitkisel atık yağ toplandığı, bu yağların işleme lisansı bulunmayan bir kimya şirketine verildiği yönünde bilgi aldı. 4 ay süren teknik ve fiziki takipte tesisin Tekirdağ Süleymanpaşa’da faaliyet yürüten Cengiz Celal K. ve Atilla M.’ye ait kimya fabrikası olduğu tespit edildi.

Toplanan bitkisel atık yağların bu fabrikada alkol ve kostik ile karıştırılıp imal edilen biodizelin, Tekirdağ Limanı’na gelecek Malta Bandıralı bir tanker ile İspanya’ya götürüleceği belirlendi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 19 Ekim günü düzenlenen ortak operasyonda, 5 tanker ile kimya fabrikasına el konuldu.

Yapılan aramada, 1 milyon 525 bin 915 litre kaçak akaryakıt ele geçti. Ele geçen akaryakıtın 10 milyon Euro değerinde olduğu belirlenirken İsmail A., Hasan A., Tayfun A., Fatih A., Cuma A., Mustafa Y., Murat Ö., Murat K., Cengiz Celal K., Atilla M., Hasan H. ve Semra Ö. gözaltına alındı. Ele geçen miktarın bugüne kadar yakalanan en yüksek kaçak akaryakıt miktarı olduğu bildirildi. 

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