Akar’ın yerine ‘Babacan Paşa’

GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalttığı makama, eski teamüllere uygun şekilde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler getirildi. TSK’nın üst kademesindeki diğer atamalar da Resmi Gazete’de yer aldı. Buna göre Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı; Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak da yeni Genelkurmay İkinci Başkanı oldu.

30. Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Yaşar Güler, karargâhta astlarına “evlat” diye hitap etmesi nedeniyle, ‘Babacan Paşa’ diye biliniyor. Orgeneral Güler, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarıyla FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminde darbeciler tarafından derdest edilerek Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na götürülmüştü.

Orgeneral Ümit Dündar

4 YIL YAPABİLECEK

Orgeneral Güler, 1986’da Kara Harp Akademisi’nden kurmay subay olarak mezun olduktan sonra, 2001’de ‘tuğ’, 2005’de ‘tüm’ ve 2009’da ‘kor’ rütbesine terfi ederek bu rütbe ile 4. Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2013’te Orgeneral olan Güler, sırasıyla Genelkurmay İkinci Başkanı, Jandarma Genel Komutanı (2016), Kara Kuvvetleri Komutanı (2017) oldu. Doğum tarihi 18 Eylül 1954 olan Orgeneral Güler, atandığı tarihte 63 yaşını tamamlayıp, 64 yaşına girmediği için, 2022’ye kadar 4 yıl bu görevi yapabilecek.

Genelkurmay İkinci Başkanı olan Korgeneral Metin Gürak, 1961’den bu yana ‘kor’ rütbesiyle bu göreve getirilen ilk komutan. Gürak, 2016’daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı’ydı. Gürak, mağdur sıfatıyla savcılıkta verdiği ifadesinde dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın emriyle Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na giderek incelemelerde bulunduğunu, Kara Havacılık Komutanlığı’nda hiçbir hava aracının uçmasına müsaade edilmemesini, havadaki vasıtaların da indirilmesini emrettiğini belirtmişti.

RÜTBE ATAMASINI CUMHURBAŞKANI YAPACAK

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) albaylıktan tuğgeneral, tuğamiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle, TSK’daki terfi ve atamalara ilişkin değişiklik yapıldı. Buna göre, muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılacak ancak cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih de belirlenebilecek. Albaylıktan tuğgeneral-tuğamiral rütbelerine terfilerle general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar cumhurbaşkanınca yapılacak. Kuvvet komutanlarının görev süreleri iki yıl olarak korunurken, bu süre birer yıllık aralıklarla yaş haddine kadar uzatılabilecek. Kuvvet komutanlarının görevde kalış sürelerinin tespitinde atandıkları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınacak. Genelkurmay başkanı ise orgeneral ve oramiraller arasından atanacak. Genelkurmay başkanının görev süresi 4 yıl olacak, görevdeki kalış süresinin tespitinde atandığı yılın 30 Ağustos tarihi esas alınacak.

CUMHURBAŞKANI DOĞRUDAN EMİR VEREBİLECEK

CUMHURBAŞKANLIĞI Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede Milli Savunma Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin de düzenlemeler yer aldı. Buna göre, Milli Savunma Bakanı siyasi, hukuki, sosyal, askeri okullardaki eğitim, mali ve bütçe hizmetlerini yürütecek. Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetleri de Milli Savunma Bakanı tarafından gerçekleştirilecek. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı, ilgili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak. Yeni sistem öncesi çıkarılmış kanun hükmündeki kararnamede (KHK) olduğu gibi Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları milli savunma bakanına bağlı olacak. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde kuvvet komutanlarıyla bağlılarından doğrudan bilgi alabilecek, bunlara doğrudan emir verebilecek. Verilen emir herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirilecek.