Akar’ın NATO temasları sürdü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumları için geldiği NATO Karargahı’nda mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Akar’ın ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüşmesinde Suriye ile Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı harekâtı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları, NATO ve ikili askeri ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. İki bakan ayrıca diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Akar’ın, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile görüşmesinde ise Suriye ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Akar dün ayrıca Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile bir araya geldi.
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