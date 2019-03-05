Hulusi Akar'ı Gülen'le görüştürmek istemişti! Mahkemede yine aynı taktik...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHulusi Akar'ı Gülen'le görüştürmek istemişti! Mahkemede yine aynı taktik...
GeriGündem Hulusi Akar'ı Gülen'le görüştürmek istemişti! Mahkemede yine aynı taktik...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA (AA) - KÜBRA KARA
05.03.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Hulusi Akar'ı Gülen'le görüştürmek istemişti! Mahkemede yine aynı taktik...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hulusi Akar'ı Gülen'le görüştürmek istemişti! Mahkemede yine aynı taktik...

Genelkurmay çatı davasının sanığı ve FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim'in, darbeye katılmadığı ve FETÖ'cü olmadığı yönündeki inkarı, kamera görüntüleri telsiz kayıtları ve mahkemedeki tanık ifadeleriyle çürütüldü. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde darbe girişimi gecesi Evrim'in "Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürelim" dediğini aktardı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davasının sanığı ve FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim'in, darbeye katılmadığı ve FETÖ'cü olmadığı yönündeki inkarı, kamera görüntüleri telsiz kayıtları ve mahkemedeki tanık ifadeleriyle çürütüldü.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimini yöneten darbeci askerler, sabit delillere rağmen inkar taktiğine devam ediyor. Darbe girişiminin merkezi Akıncı'nın üs komutanı olan eski tuğgeneral Hakan Evrim de bu isimlerden biri.

Hakan Evrim, Hava Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonu ile sevk ve idaresini yapan ekibin içinde yer aldı. Darbe girişimi gecesi kendi birliğine bağlı uçaklar vatandaşların üzerine bombalar atarken, o da derdest edilerek Genelkurmay Karargahı'ndan Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Akar'ı, darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalıştı.

DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE F-16'LARA SNİPER TAKTIRDI

Eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hakan Evrim darbe girişiminden iki gün önce 141. Filo'da Pilot kurmay yüzbaşı Ahmet Tosun ile Diyarbakır’a giderek Ankara'nın bombalanmasında kullanılan F-16 uçaklarına hedefleri hatasız vurmayı sağlayan gelişmiş hedefleme podu olan sniper cihazı taktırdı.

Evrim, savunmasında, kendilerine ait olan bu cihazları Eskişehir Birleştirilmiş Harekat Merkezinin izni ile aldıkları iddiasında bulundu.

FETÖ İMAMI KEMAL BATMAZ'A VERDİĞİ SELAMI İNKAR ETTİ

Mahkemede Evrim'e FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'ın darbe girişimi gecesi üsse gelip gelmediği soruldu. Evrim ise tanımadığını iddia ettiği Batmaz'ı görmediğini de öne sürdü.

Ancak kamera görüntüleri Evrim'i yalanladı. 15 Temmuz gecesi 143. Filoya'ya gelen Evrim, kamera görüntülerine göre başıyla Kemal Batmaz'a cephe selamı veriyor. Evrim başıyla verdiği asker selamını kamera görüntüleri olmasına rağmen inkar ederek, "Ben öyle bir selam vermedim." dedi. Hatta Evrim, görüntüde açıkça gözüken kendisini de tanımayarak, "Beni andırıyor ama 'benim' diyemem." ifadesini kullandı.

ADİL ÖKSÜZ'Ü GÖRDÜĞÜNÜ DE İNKAR ETTİ

Darbe girişiminin ardından verdiği ilk ifadesinde örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz’ü gördüğü itirafında bulunan Evrim, hakim huzurunda bu itiraflarını da reddetti. İlk olarak "143. Filo'nun gazino bölgesinde Adil Öksüz'ü gördüm. Ben Adil Öksüz'ü gördüğümde yanındakilerle konuşuyordu." diyen Evrim, mahkemede ise ifadesini değiştirerek "Böyle bir şey vaki değildir. Üssümüzde bulunmadığını değerlendiriyorum. En azından benim haberim yok" iddiasında bulundu.

"SİZİ KANAAT ÖNDERİMİZ FETHULLAH GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜRELİM"

Darbe girişimi gecesi Akıncı Hava Üssü'ne götürülen eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın olay gününe ilişkin ifadesinde, rehin alındığı sırada Evrim'in, "Sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen ile görüştürelim" dediğini belirtti. Evrim savunmasında böyle bir ifade kullanmadığı iddiasında bulundu.

TELSİZ KAYITLARINA YANSIYAN TALİMATLAR

Evrim'in darbe girişimi gecesi verdiği talimatlar telsiz kayıtlarına da yansıdı. Darbeci pilotları koordine eden eski 141'inci Filo Komutanı Hakan Karakuş'a ve eski yarbay Özcan Murat Doğan'a emirler veren Evrim, havada sürekli uçağın olması, alçak uçuş yapılıp ses çıkartılması talimatı veriyor.

Mahkemede telsiz kayıtlarının dinletilmesi üzerine Evrim, pilotlara uçuş emrini kendisinin vermediğini öne sürdü. Evrim, 143. Filo Komutanı Ahmet Özçetin ya da başka birinin emir vermiş olabileceği iddiasında bulundu.

Evrim'in, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 55 bin 880 yıl hapis istemiyle yargılaması devam ediyor.

Hulusi Akarı Gülenle görüştürmek istemişti Mahkemede yine aynı taktik...

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (05.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan'dan okula başlama yaşı ile ilgili önemli açıklama

Bakanlıktan 81 ile genelge... Artık böyle olacak

Naci Bostancı'dan yeni parti iddialarına cevap

10 yıldır yakalanamıyordu! Sevgilisini bile dolandırdığı ortaya çıktı