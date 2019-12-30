Akar'dan sınırda Suriye mesajı: 12 gözlem noktasını boşaltmayız

Hatay Havalimanı’nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, buradan Reyhanlı’ya geçti. Birlikleri denetleyen Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasında bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelerek brifing aldı, talimatlar verdi. Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ve İdlib’de yaşananların da ele alındığı kritik toplantı sonrasında konuşan Akar, kendisine verilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getiren Mehmetçiğin bundan sonra da görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti. Akar, TSK’nin gerek yurtiçi gerekse sınır ötesindeki tüm faaliyetlerinin yasalara, uluslararası hukuka, BM sözleşmesine, ikili anlaşma ve mutabakatlara uygun gerçekleştiğini vurguladı.

TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER

Akar “Irak’ın, Suriye’nin kuzeyindeki bizim tek hedefimiz teröristler, terör örgütleri. Bunlara karşı mücadele yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı harekâtıyla söz konusu terör koridoru tamamen parçalanmıştır. Diğer taraftan bir barış koridoru oluşması için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi. Bu süreçte ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara işaret eden Akar, “Biz verdiğimiz sözlerin arkasındayız ve bunları titizlikle yerine getirdik. ABD ve Rusların da verdikleri sözlerin arkasında durmasını, mutabakat muhtırasındaki sözleri yerine getirmelerini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Soçi mutabakatı kapsamında bölgede TSK’ye ait 12 gözlem noktasının oluşturulduğunu anımsatan Akar, şunları kaydetti:

HERKES MUTABAKAT SÖZLERİNİ TUTSUN

“Yaptığımız mutabakata biz saygılıyız, Rusya’nın da bu mutabakata uymasını bekliyoruz. Biz hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca ve fedakarane bir şekilde ifa eden 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Burada kalmaya devam edeceğiz. Herkesin bu mutabakat muhtıralarında verilen sözlerin gerçekleşmesi için gayret göstermesi gerekiyor. Masum insanlara yeteri kadar zarar verildi. Gayretimiz, çabamız, hedefimiz bundan sonra rejim tarafından daha fazla zarar verilmesine engel olmak içindir. Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık vereceklerdir. Oradaki arkadaşlarımız bulundukları yeri sonuna kadar savunacaktır. TSK olarak gözümüz onların üzerindedir. 24 saat onları takip ediyoruz. İlgili arkadaşlarımız tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu şekilde oradaki varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

İDLİB’DE REJİM MASUMLARA SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

SURİYE İdlib’de son dönemde yaşananlara da değinen Akar, şöyle devam etti:

“Türkiye, buradaki insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden gelen gayreti göstermektedir. Fakat verilen tüm sözlere, yapılan mutabakatlara rağmen rejim masum insanlara saldırmaya devam ediyor. Burada, aralarında çocukların, yaşlıların, kadınların bulunduğu birçok masum insanın katledilmesine sebebiyet veriyorlar. Bu katliama bir son verilmesi için yapılması gereken ne lazımsa bunları yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada da Rusya’dan yaptığımız mutabakatlar ve görüşmelerde vardığımız sonuçlar çerçevesinde rejime nüfuzlarını kullanmak suretiyle karadan ve havadan yapılan saldırıların durdurulması için gerekli telkinlerde bulunmalarını bekliyoruz.”

BİR GÖÇ DALGASI DAHA OLUR

Saldırılar sonrasında İdlib’de son dönemde 280 bin, toplamda ise 1 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Akar, “Bu baskı devam ettiği takdirde önemli bir göç dalgasına daha sebep olur. 4 milyon civarında Suriyeli kardeşimizi ağırlamakta olan Türkiye için bu ilave yük ağır gelecektir. Dolayısıyla bu göçün önlenmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

TERÖRDEN TEMİZLENEN YERLERE 600 BİNSURİYELİ DÖNDÜ

MİLLİ Savunma Bakanı Akar, sınırda askerlerle bir araya gelirken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, son olarak da Barış Pınarı harekâtı ile kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini vurguladı. Akar, “TSK, bu başarılı operasyonlarla 8 bin 200 kilometrekare toprağı teröristlerden arındırdı. Buralar yaşanabilir hale geldi. Şu ana kadar bu bölgelere 600 bin Suriyeli kardeşimiz döndü” dedi.