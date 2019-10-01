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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 20:17, Son Güncelleme:

Akar'dan Fırat'ın doğusu için mesaj: "Harekat için hazırız, şakası yok"

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Akar'dan Fırat'ın doğusu için mesaj: "Harekat için hazırız, şakası yok"

TBMM Açılış Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonla ilgili, “Bu işin şakası yok. Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. İstediğimiz ilerleme yok ama görüşmeler devam ediyor. Görüşmelere bağlı ilerleyen bir süreç. İşin hızlanması lazım” dedi. Akar, güvenli bölge tesisiyle ilgili de "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım." dedi.

Akardan Fıratın doğusu için mesaj: Harekat için hazırız, şakası yok

Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat'ın doğusundaki gelişmelere yönelik "Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, hava sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesiyle ilgili, "Basit bir olay, Hava Kuvvetlerimiz, hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor." bilgisini verdi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (01.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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