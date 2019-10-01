Akar'dan Fırat'ın doğusu için mesaj: "Harekat için hazırız, şakası yok"
TBMM Açılış Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonla ilgili, “Bu işin şakası yok. Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. İstediğimiz ilerleme yok ama görüşmeler devam ediyor. Görüşmelere bağlı ilerleyen bir süreç. İşin hızlanması lazım” dedi. Akar, güvenli bölge tesisiyle ilgili de "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat'ın doğusundaki gelişmelere yönelik "Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır." diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Akar, hava sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesiyle ilgili, "Basit bir olay, Hava Kuvvetlerimiz, hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor." bilgisini verdi.
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