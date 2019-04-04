Akar’dan Çipras’a karşı hamle
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Üsküp ile Atina arasında isim anlaşmazlığının çözülmesinden sonra yeni ismiyle Kuzey Makedonya’ya gitti. Akar’ın bu önemli gezisinin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Kuzey Makedonya’ya yaptığı ziyaretten sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Çipras’ın ziyareti sırasında iki ülke başta savunma olmak üzere birçok alanda işbirliği anlaşması imzalamış, bu anlaşmalar arasında Kuzey Makedonya Hava Sahası kontrolünün Yunan Hava Kuvvetleri tarafından denetlenmesinin de bulunduğu açıklanmıştı.
DESTEK SÖZÜ
Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Şekirinska ile görüşen Akar, başta askeri konular olmak üzere Türkiye’nin Kuzey Makedonya’ya her türlü desteği vereceği mesajını iletti. Akar, Türkiye’nin Kuzey Makedonya’nın hem NATO, hem AB süreçlerinin hızlanması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yeniledi. Akar, Kuzey Makedonya’nın NATO’ya katılmasının Balkanlar’daki huzur ve barış ortamının sürekliliği için çok önemli olduğunu da vurguladı. Türkiye, Kuzey Makedonya’nın NATO’ya tam üye olarak katılmasına destek verirken, bu ülke ordusunun NATO ile entegre olmasını sağlama çalışmalarına da katkı sağlamaya devam edecek. Makedon ordusunun NATO ile uyumlu hale gelmesi için TSK’nın tatbikatlarına Makedonya’dan askerler çağrılmaya devam edecek. TSK, 1200’den fazla Makedon askerini NATO normlarına uyumlu olarak eğitti.
İSİMLERİ VERDİK
Bakan Akar ortak basın toplantısında “FETÖ’nün bir kısım unsurlarının maalesef Makedonya’da varlığını biliyoruz. Bazı elebaşları var. Bunların isimlerini de ilgili kurumlarımız Makedon kurumları ile paylaşmış bulunuyor. Makedon makamlarına güveniyoruz” dedi.
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