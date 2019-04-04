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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
04.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Akar’dan Çipras’a karşı hamle

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Akar’dan Çipras’a karşı hamle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Üsküp ile Atina arasında isim anlaşmazlığının çözülmesinden sonra yeni ismiyle Kuzey Makedonya’ya gitti. Akar’ın bu önemli gezisinin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Kuzey Makedonya’ya yaptığı ziyaretten sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Çipras’ın ziyareti sırasında iki ülke başta savunma olmak üzere birçok alanda işbirliği anlaşması imzalamış, bu anlaşmalar arasında Kuzey Makedonya Hava Sahası kontrolünün Yunan Hava Kuvvetleri tarafından denetlenmesinin de bulunduğu açıklanmıştı.

DESTEK SÖZÜ

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Şekirinska ile görüşen Akar, başta askeri konular olmak üzere Türkiye’nin Kuzey Makedonya’ya her türlü desteği vereceği mesajını iletti. Akar, Türkiye’nin Kuzey Makedonya’nın hem NATO, hem AB süreçlerinin hızlanması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yeniledi. Akar, Kuzey Makedonya’nın NATO’ya katılmasının Balkanlar’daki huzur ve barış ortamının sürekliliği için çok önemli olduğunu da vurguladı. Türkiye, Kuzey Makedonya’nın NATO’ya tam üye olarak katılmasına destek verirken, bu ülke ordusunun NATO ile entegre olmasını sağlama çalışmalarına da katkı sağlamaya devam edecek. Makedon ordusunun NATO ile uyumlu hale gelmesi için TSK’nın tatbikatlarına Makedonya’dan askerler çağrılmaya devam edecek. TSK, 1200’den fazla Makedon askerini NATO normlarına uyumlu olarak eğitti.

İSİMLERİ VERDİK

Bakan Akar ortak basın toplantısında “FETÖ’nün bir kısım unsurlarının maalesef Makedonya’da varlığını biliyoruz. Bazı elebaşları var. Bunların isimlerini de ilgili kurumlarımız Makedon kurumları ile paylaşmış bulunuyor. Makedon makamlarına güveniyoruz” dedi. 

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