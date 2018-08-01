Akar’a ‘Or’ yardımcı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkar’a ‘Or’ yardımcı
GeriGündem Akar’a ‘Or’ yardımcı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Uğur ERGAN - ANKARA
01.08.2018 - 21:42, Son Güncelleme:

Akar’a ‘Or’ yardımcı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Akar’a ‘Or’ yardımcı

Yüksek Askeri Şura, yeni hükümet sistemi kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak. Kulislerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yardımcılığına orgeneral kadrosundan bir ismin getirileceği konuşuluyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi, temdit ve emekli olacak personelin durumunun görüşüleceği ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği ve ilk kez Beştepe’de toplanacak olan YAŞ bir günde tamamlanacak. Şura ile ilgili olarak kulislerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yardımcılığını yapacak ismin de belirleneceği konuşuluyor. Kulislerdeki iddia, Milli Savunma Bakan Yardımcılığı’na ‘orgeneral’ kadrosundan bir ismin getirileceği yönünde. Orgeneral rütbeli bakan yardımcısı atanmasını Akar’ın talep ettiği belirtiliyor.

SİVİLLER ÇOĞUNLUKTA

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu göreviyle ilk kez YAŞ’ta yer alacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oktay ile birlikte YAŞ’ın sivil kanadını oluşturacak. Akar, YAŞ’a daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katılmıştı. Orgeneral Yaşar Güler ilk kez Genelkurmay Başkanı olarak Şûra masasındaki yerini alırken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da toplantıya ilk kez katılacaklar arasında. Orgeneral Güler, Orgeneral Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz YAŞ’ın askeri kanadı olarak toplantıda hazır bulunacak.

TERFİLERİ BEKLENİYOR

Şura’da, tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi edecek albaylar ile general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Toplantıda, bulundukları görevleri korgeneral ve koramiral rütbesinde sürdüren komutanların terfi almaları bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Genelkurmay İkinci Başkanı olan Korgeneral Metin Gürak’ın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarına komuta eden ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin propaganda konuşmalarında eleştirdiği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in bir üst rütbeye terfi ederek ‘Or’ olmaları bekleniyor. Kulislerde, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal ile 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın’ın adları da ‘or’luk için konuşuluyor. Bu yıl Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında toplam 46 general ve amiral terfi listesinde bulunuyor.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bu meleği unutma Türkiye!

Hulusi Akar: “Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir” 

Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama

Son dakika... Türkiye'den ABD'ye yaptırım yanıtı