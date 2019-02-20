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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 22:50, Son Güncelleme:

Akar 'yeri ve zamanı geldiğinde' dedi ve mesajı verdi: Son verilecek

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Akar 'yeri ve zamanı geldiğinde' dedi ve mesajı verdi: Son verilecek

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Yüksekova'daki askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti. Akar Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri ile ilgili "Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti.

Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile akşam saatlerinde Hakkari'ye geldi. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Vali İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar ilk olarak Yüksekova Kaymakamlığı'na geçti. Burada, çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, sonrasında Orgeneral Güler, Vali Akbıyık ve beraberindekilerle ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Bakan Akar'ın ilk durağı bir taksi durağı oldu. Buradaki esnafla soba başında oturan Akar, taksicilerle bir süre sohbet etti.
Esnafın terörle mücadelede sağlanan başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade etmesi üzerine Bakan Akar, "Bölge halkımızın güvenliğine, polisimize, askerimize sahip çıkması gerçekten çok önemli. Şu anda bizim burada gördüğümüz halkımız bu işi çözdü, bu işin gerçeğini anladı. Bu konudaki bizim hazırlıklarımız da tamam. Bundan sonra bizi kimse tutamaz inşallah. Çok daha rahat, huzur ve güven içinde yaşayacağız." diye konuştu.
Bakan Akar ve Orgeneral Güler daha sonra çarşı esnafını da gezerek sohbet etti. Bir markette alışveriş yapan öğretmen çiftle de konuşan Akar, öğretmenlerin önemli bir görevi yerine getirdiklerini, vatanını, milletini seven nesillerin yetiştirilmesinde kendilerine önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

TÜMEN KOMUTANLIĞI'NDA DENETLEME

Akar ve Güler daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Harekat merkezinde, çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Akar, milletin rahatı, huzuru ve güvenliği için Mehmetçik'in fedakarca görev yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirterek, "Memleketimize sahip çıkacağız." diye konuştu.

Terörle mücadeledeki yeni safhanın 2015'te İkiyaka Dağları'nda başladığını, sonrasında çukur operasyonlarında sürdürüldüğünü hatırlatan Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini aktardı. Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini anımsatan Bakan Akar, "Bunlardan 311 bini yurtlarına döndüler. Bundan sonraki hedefimiz, diğer Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine güven içinde dönmelerini sağlamaktır. Onun için Afrin'deyiz, Cerablus'tayız, El Bab'dayız, onun için Fırat'ın doğusundaki YPG varlığına son vermek, oranın temizlenmesi için gayret gösteriyor, çalışma yapıyoruz” dedi.

"BU SAYFAYI KAPATACAĞIZ"

Terörle mücadelede büyük pay sahibi olan şehitleri rahmet ve şükranla yad eden Hulusi Akar, "Onların kanlarını, ailelerinin gözyaşlarını yerde bırakmadık. Bu mücadeleyi devam ettirdik, ettireceğiz. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar. Milletimizle omuz omuza mücadelemizi sürdürerek yurt içinde, yurt dışında bu teröristler neredeyse bulacağız, etkisiz hale getireceğiz ve terörle mücadele konusunu, bu sayfayı inşallah kapatacağız."
ifadelerini kullandı.

Sıranın Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine geldiğinin altını çizen Akar, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili Silahlı Kuvvetlerimiz, her türlü hazırlığını yaptı, yapmaya devam ediyor. Planlar, hazırlıklar yapıldı. Önümüzdeki dönemde, yeri ve zamanı geldiğinde gerekli faaliyetler yapılarak ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek. Bizim yaptığımız sadece ve sadece halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak. Bizim hiçbir şekilde başka bir ülkenin toprağında gözümüz yok. Bizim Suriye'nin, Irak'ın toprak ve politik bütünlüğüne saygımız sonsuz. Şu anda komşularımız içinde bulundukları durumdan dolayı terörle mücadeleyi yapamadıkları için bunu biz yapıyoruz."
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının bölgenin huzur ve güvenliğine büyük katkı sağladığını vurgulayan Akar, tüm bu çalışmaların
uluslararası hukuk ve meşru müdafaadan kaynaklanan haklar kapsamında yerine getirildiğine dikkati çekti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu yineleyen Akar, "Bizim hiçbir şekilde etnik, dini gruplarla sorunumuz yok, böyle bir şey asla söz konusu değil. Biz Kürt kardeşlerimizle et ve tırnak gibiyiz. Yıllarca aynı ekmeği, coğrafyayı paylaşıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızın saptırılmaması lazım. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir." dedi.

POLATLI'DAKİ MÜHİMMAT KAZASI

Bakan Akar, Polatlı'daki mühimmat kazasına ilişkin olarak, "Bir tugayımızın yıllık planlı eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 arkadaşımız yaralandı. Hemen müdahale edilerek, silah arkadaşlarımızın sağlık kuruluşlarına nakli sağlandı ve durumlarını yakinen takip ediyoruz." diye konuştu.

Yaralıların sağlıklarına kavuşmaları temennisini dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Kazalar olduğu zaman hem silah arkadaşları olarak bizler hem aileleri hem de milletimiz üzülüyor. Buna sebebiyet vermemek için tedbirlerimizi devamlı gözden geçirmek durumundayız. Bu konuda alınan tedbirleri bir kez daha gözden geçireceğiz. Bu konudaki çalışmalarda daha hassas, daha dikkatli olunması için gerekli çalışmaları yapacağız. Konu şu anda incelenmektedir. İnceleme sonuçlarını paylaşacağız."
Bakan Akar ve Orgeneral Güler, denetleme ve incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (20.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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