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    Akar: Türkiye ve Irak benzer tehditlerle karşı karşıyadır

    AA
    01.03.2018 - 23:09 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar resmi bir ziyaret için Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti. Bağdat’ta Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen resmi törenle karşılanan Akar, törenin ardından Irak Savunma Bakanı İrfan el-Hiyali ile görüştü.

    Daha sonra Iraklı mevkidaşı Osman el-Ganimi ile bir araya gelen Orgeneral Akar, görüşme sonrası yapılan basın açıklamasında, "Iraklı mevkidaşıyla sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında ivme kazanan ikili askeri ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılmasını görüştüklerini" söyledi.

    ‘ARZUMUZ ASKERİ İLİŞKİLERİN DAHA ÜST SEVİYEYE TAŞINMASIDIR’

    Köklü bir tarihe sahip Türk ve Irak silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli konuları ele aldıklarını belirten Akar, "Hem Türkiye hem Irak, bölgedeki durum ve şartlardan doğan benzer risk ve tehditlerle karşı karşıyadır. Arzumuz halihazırdaki hudut güvenliği ve terörizmle mücadele konularında belli ivme kazanan ikili askeri ilişkilerin daha da üst seviyelere taşınmasıdır" dedi. Akar, "Bölgenin iki önemli ülkesi ve iki önemli silahlı kuvvetleri olarak işbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

    ‘BU ZİYARET ÇOK BÜYÜK VE ÖNEMLİ GELİŞMELERİ BARINDIRIYOR’

    Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi de Akar'ın ziyaretinin önceden planlandığını belirterek, "Bu ziyaret beraberinde çok büyük ve önemli gelişmeleri barındırıyor. Bunların başında ikili askeri ilişkilerin eğitim, silahlandırılma ve istihbarat paylaşımı alanında geliştirilmesi geliyor" diye konuştu. İki ülke arasındaki sınır güvenliği, askeri deneyim ve istihbarat bilgi alanının daha da geliştirilmesi için ortak komite kurulmasını ele aldıklarını ifade eden Ganimi, "Bu ziyaret, iki ülke halkının çıkarına birçok önemli gelişmenin gerçekleşmesine vesile olacak" ifadesini kullandı.
    Orgeneral Akar'ın bugün Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret edeceği belirtildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , hulusi akar , akar , son dakika
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