Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Akar MSB’ye ekibini de götürdü

    Akar MSB’ye ekibini de götürdü

    Uğur ERGAN / ANKARA
    11.07.2018 - 22:00 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin ilk Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar, bakanlıkta da Genelkurmay Başkanlığı dönemindeki kurmaylarıyla çalışacak. Akar, Genelkurmay Karargâhı’ndaki özel kalem müdürü, yakın korumaları ve diğer kurmaylarını Milli Savunma Bakanlığı’na götürdü. Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Yaşar Güler’in de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki kurmaylarını tercih ettiği bildirildi.

    GÜRSEL’LE AYNI DEĞİL

    Öte yandan kaynaklar, Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı görevi sırasında Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesinin Cumhuriyet tarihinde ilk olduğunu belirterek, bu durumun, 1960 yılındaki askeri darbe döneminde bir hafta Milli Savunma Bakanı yetkilerini üstlenen Cemal Gürsel’le eş tutulmasının yanlış olacağını vurguladılar. Yetkililer, 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbeciler tarafından derdest edilen Akar’ın, yüksek katılımlı seçimde halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bakanlığa atanmasına dikkat çekti.

    Etiketler: Orgeneral Hulusi Akar , Orgeneral , Hulusi Akar , gazetehaberleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri