Akar MSB’ye ekibini de götürdü

GÜRSEL’LE AYNI DEĞİL
Öte yandan kaynaklar, Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı görevi sırasında Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesinin Cumhuriyet tarihinde ilk olduğunu belirterek, bu durumun, 1960 yılındaki askeri darbe döneminde bir hafta Milli Savunma Bakanı yetkilerini üstlenen Cemal Gürsel’le eş tutulmasının yanlış olacağını vurguladılar. Yetkililer, 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbeciler tarafından derdest edilen Akar’ın, yüksek katılımlı seçimde halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bakanlığa atanmasına dikkat çekti.