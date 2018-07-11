Akar MSB’ye ekibini de götürdü

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin ilk Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar, bakanlıkta da Genelkurmay Başkanlığı dönemindeki kurmaylarıyla çalışacak. Akar, Genelkurmay Karargâhı’ndaki özel kalem müdürü, yakın korumaları ve diğer kurmaylarını Milli Savunma Bakanlığı’na götürdü. Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Yaşar Güler’in de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki kurmaylarını tercih ettiği bildirildi.

GÜRSEL’LE AYNI DEĞİL Öte yandan kaynaklar, Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı görevi sırasında Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesinin Cumhuriyet tarihinde ilk olduğunu belirterek, bu durumun, 1960 yılındaki askeri darbe döneminde bir hafta Milli Savunma Bakanı yetkilerini üstlenen Cemal Gürsel’le eş tutulmasının yanlış olacağını vurguladılar. Yetkililer, 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbeciler tarafından derdest edilen Akar’ın, yüksek katılımlı seçimde halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bakanlığa atanmasına dikkat çekti.