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Gündem
AA
11.12.2019 - 21:45, Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan F-35 mesajı

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Bakan Akar'dan F-35 mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-35'lerle ilgili "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak için doğal olarak başka arayışlara girmek zorunda kalacağız." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak için doğal olarak başka arayışlara girmek zorunda kalacağız." dedi.

Akar "FETÖ temizlendikçe güçlenen silahlı kuvvetlerimiz, milletimizle bütünleşerek, bugün her zamankinden daha etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Amacımız bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına izin vermemektir." ifadelerini kullandı. 

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