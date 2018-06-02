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    Akar ile Dunford arasında kritik görüşme

    AA
    02.06.2018 - 11:34 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye konusunda görüştü.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Suriye’deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

    ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı açıklamada, “İki komutan, DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilmesi dahil Suriye konusunda devam eden görüşmelerini sürdürdüler” ifadelerini kullandı.

    Türkiye ve ABD’yi “NATO’nun kilit üyeleri” olarak niteleyen Ryder iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlü olduğunu kaydetti.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadele konularında devam eden görüşmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

    Etiketler: gündem
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