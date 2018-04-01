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    Akar: Harekat dünya ülkelerine örnek olacak şekilde yürütülüyor

    AA
    01.04.2018 - 20:27 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı, kullanılan silah ve mühimmat dahil, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun sürdürülüyor." dedi.

    Akar'ın açıklamaları şöyle:

    Zeytin Dalı Harekatı, kullanılan silah ve mühimmat dahil, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun sürdürülüyor.

    Harekatta tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak şekilde yürütülüyor.

    Sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. Sivil ve masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar asla hedef alınmıyor. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır.

    Ayrıntılar geliyor...

     

    Etiketler: hulusi akar , orgeneral , genelkurmay , gündem
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