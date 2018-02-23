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    Akademisyenlerin yargılandığı davada ilk karar

    Ümit TÜRK (DHA)
    23.02.2018 - 15:18 | Son Güncelleme:

    "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attıktan sonra "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan akademisyenlerin davasında ilk karar çıktı. Akademisyenlere "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.  Mahkeme sanıklar hakkında verilen cezalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

    İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmalarında ayrı ayrı hakim karşısına çıkan İstanbul Üniversitesi'nden  Prof. Dr. İzzettin Önder ve Ayda Rona Aylin Altıbay ile İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen araştırma görevlisi Ezgi Pınar, “Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklar hakkında verilen cezalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

    NE OLMUŞTU

    "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiride imzası bulunan 1128 akademisyen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla soruşturma açmış, akademisyen hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle ayrı ayrı davalar açmıştı.

    Etiketler: barış bildirisi , akademisyen , Mahkeme , Karar , son dakika
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