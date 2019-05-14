Akademisyenlerin katilinin ses kaydıyla eşe azmettirme iddianamesi: Yaktın beni Saadet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkademisyenlerin katilinin ses kaydıyla eşe azmettirme iddianamesi: Yaktın beni Saadet
GeriGündem Akademisyenlerin katilinin ses kaydıyla eşe azmettirme iddianamesi: Yaktın beni Saadet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
MUSA KESLER
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Akademisyenlerin katilinin ses kaydıyla eşe azmettirme iddianamesi: Yaktın beni Saadet

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Akademisyenlerin katilinin ses kaydıyla eşe azmettirme iddianamesi: Yaktın beni Saadet

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Katliamın faili öğretim görevlisi Volkan Bayar hakkında ‘tasarlayarak kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olan eşi Saadet Aylin Bayar hakkında da ‘tasarlayarak adam öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla aynı ceza istendi.

GEçtiğimiz yıl 5 Nisan’da yaşanan katliam şöyle gelişti: Araştırma görevlisi Volkan Bayar, kendi ifadesine göre, olay günü eşi Saadet Aylin Bayar ile birlikte Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne gitti. Sekreterlikten kendilerine iki zarf verildi. Bayar zarfı açtığında araştırma görevlisi Yasir Armağan’ın ‘sözlü hakaret’ suçlamasıyla kendisinden şikâyetçi olduğunu, hakkında soruşturma başlatıldığını gördü. Bunun üzerine arabasına koştu. Araba bulunan tabancasını ve şarjörleri aldı. Asansör ile üçüncü kata çıktı. Silahını doldurduktan sonra Yasir Armağan’ın odasına giderek 6-7 el ateş edip onu öldürdü. Sonra dekan Cemil Yücel’in birinci kattaki odasına indi. Odadaki fakülte sekreteri Fatih Özmutlu’ya “Cemil nerede?” diye sordu. Orada olmadığı cevabını alınca Özmutlu’ya da iki el ateş ederek öldürdü. Daha sonra aynı kattaki öğretim görevlisi Mikail Yalçın’ın odasına yöneldi. Yalçın kapısını arkadan kapatmaya çalıştı ama kapı arkasından ateş eden Bayar onu da vurdu. Daha sonra içeri girerek 2-3 el daha ateş etti. Sonra da zemin kata indi. Orada da öğretim üyesi Yrd. Doç. Serdar Çağlak’ı katletti. Ardından da enstitüye birlikte geldiği eşini arayarak “Senin yüzünden oldu” diyerek tepki gösterdi ve enstitüye gelen polislere teslim oldu.

Akademisyenlerin katilinin ses kaydıyla eşe azmettirme iddianamesi: Yaktın beni Saadet

SENİN YÜZÜNDEN OLDU

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Üç savcı tarafından yürütülen soruşturmada, Bayar’ın örgüt bağlantılarına ilişkin iddialar özellikle mercek altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KOM, TEM ve İstihbarat uzmanlarından oluşan özel bir ekip Bayar’ın örgüt bağlantılarını araştırdı. Yaklaşık bir yıl süren araştırma neticesinde Bayar’ın herhangi bir örgüt (FETÖ) bağlantısı tespit edilemedi. Ancak ilginç bir bilgiye ulaşıldı. Bayar, yaptığı telefon konuşmalarını sürekli kaydediyordu. Bu kayıtlar arasında, olaydan sonra Bayar’ın eşi Saadet Aylin Bayar’ı telefonla arayarak “Senin yüzünden oldu” dediği görüşmeye ulaşıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında bazı şahitlerin ifadeleri üzerine, Saadet Aylin Bayar’ın kocasını azmettiren konumda olduğu kanaatine ulaşıldı.

Akademisyenlerin katilinin ses kaydıyla eşe azmettirme iddianamesi: Yaktın beni Saadet

BOŞANDILAR

Bayar ve eşinin olay sırasında boşanma aşamasında olduğu, olaydan sonra da boşandıkları öğrenildi.

Bayar için ‘tasarlayarak kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olan eşi Saadet Bayar hakkında da ‘tasarlayarak adam öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla dört kez ağırlaştırılmış müebbet” istendi. İddianame mahkemeye gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederse sanıkların yargılanması başlayacak.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Akademisyenlerin katilinin ses kaydıyla eşe azmettirme iddianamesi: Yaktın beni Saadet

Korkunç olay! Karlar eriyince ortaya çıktı

Türkiye’de yaşayan Filipinli bakıcının hukuk zaferi

Casusun cenazesi ‘bürokrasi’ye takıldı