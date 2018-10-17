Akademi türlüsü
Üniversitelerdeki akademik kadro eksikliği, farklı çözüm arayışlarını da beraberinde getiriyor. Örneğin kadın doğum uzmanı profesör, Denizcilik Fakültesi Dekanlığı’na getirilebiliyor. Ya da mimar profesör, iktisat fakültesinde görev alıyor.
AKADEMİSYENLERİN bazı üniversitelerde alanı dışında görevlendirilmeleri dikkat çekiyor. Mersin ve Şırnak üniversiteleri buna iki örnek olarak gösterilebilir. Mersin Üniversitesi’nde (MEÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Faik Gürkan Yazıcı’nın uzmanlığı kadın hastalıkları ve doğum üzerine. MEÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Taşkıner Ketenci’nin kadrosu Fen-Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda rektör yardımcısı olan Prof. Dr. Ali Kaya da, Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’nda kayıtlı görünüyor.
‘PROFESÖR BULAMIYORUZ’
Mimarlık Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Ali İsmail Yağcı’nın kadrosu ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda. Üniversite rektörlüğünden bir yetkili Hürriyet’e dikkat çekici açıklamalar yaptı: “Mimarlık fakültesinde hiç profesör yok. Dekanların profesör olması gerekiyor. Fakültede doçent olan dekan yardımcısının profesör olmasını bekliyoruz. İmza yetkisi olmadığı için ve dekanın profesör olması gerektiği için oraya da vekaleten bir profesör atamak zorunda kaldık. Benzer durum birçok üniversitede var. Bize özgü değil. Mecburiyetten dolayı atama yapıyoruz. Çünkü asaleten atayacak profesör yok. Bekliyoruz ki arkadaşlar alanlarında profesör olsun. İstanbul’dan hoca getiremiyoruz, düşük maaşlara gelmiyorlar.”
Şırnak Üniversitesi’nde ise enerji sistemleri mühendisliği bölümünde fizik, biyoloji ve kimya gibi alanlardan bilim insanlarına kadro verilmesi tepkilere neden oldu. Hürriyet’e konuşan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, “Ne yazık ki, Türkiye’de birçok yeni alanda nitelikli akademisyen bulmakta üniversiteler zorlanıyor” dedi.
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