'AK Parti'yle seviyeli ittifağı sürdüreceğiz'

UFUNETLİ JURNALLER

“Osmangazi Üniversitesi’nde dört ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalı, bir daha da gün ışığı görmemelidir. Akli dengesi yerinde olmayan birisinin ufunetli (pis kokulu) jurnallerine itibar edilmesi, bir bakıma suç ortaklığı değil midir? YÖK derhal acil önlemleri devreye almalı, muhtemel saldırıların önüne geçmelidir. Aslı astarı olmadan ona buna FETÖ’cü diyen, fitne yayan kim varsa biliniz ki ya lokması haram ya da kripto damarın gizli hafiyesidir. FETÖ’nün kripto damarı faal ve aktiftir.



OHAL MİLLİ ZORUNLULUK

Koro halinde, ‘OHAL kalksın’ diyenler, kripto damara göz kırpan şuursuz zihniyetlerdir. Tehdit geçmedi ki OHAL’e son verelim. Kripto damar kan dökmek, can havliyle efendilerinden aldığı talimatı yerine getirmek için hazırda beklerken OHAL’i kaldırmaya teşebbüs veya bunu teşvik cinayettir. OHAL, halihazırda Türkiye gerçeğinin yansımasıdır. Sürmesi de milli bir zorunluluktur. FETÖ’cüler temizlenmeden, OHAL bitmez, bitemez, bitmemelidir.



YOL KAZASI İSTEMİYORUZ

Cumhur ittifakının zayıflamasına, zaafa düşmesine hiçbir şart altında izin vermeyeceğiz. Mahalli İdareler Seçimleri’nde dikkatli bir dil, hassas bir üslup, cumhur ittifakının doğasını zedelemeyecek bir kampanya stratejisi izleyeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi’yle son derece olgun, düzeyli, seviyeli, uzlaşmaya dayalı ittifak hukukunu Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerine kadar sürdüreceğiz. Yol kazası istemiyoruz.”