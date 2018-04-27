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    AK Parti'ye milletvekili aday adaylığı için 4 günde 3 bin 500 başvuru

    ANKARA(AA)
    27.04.2018 - 20:20 | Son Güncelleme:

    AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimi için 3 bin 500 kişi milletvekili aday adaylığı müracaatında bulundu.

    AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci devam ediyor. 

    Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yapıyor. 

    AK Parti'ye, milletvekili aday adaylığı için 4 günde toplam 3 bin 500 kişi müracaat etti. 

    AK Parti'de adaylık başvuruları hafta sonu da devam edecek. Başvuru ücretini bankalara yatırmayan adaylar, il başkanlıklarına elden ödeme yapabilecek. 

    Aday adaylığı için 24 Nisan'da başlayan başvuru süresi, 29 Nisan Pazar günü son bulacak. 

    Etiketler: 24 Haziran , haber , gündem
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