AK Parti'ye MHP tepkisi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter’dan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e tepki gösterdi:
“Sayın Çelik, partimizin af yasası teklifi konusunda açıkça ‘MHP ile aynı yerde durmadığımız ortadadır’ diyerek niyet beyanında bulunmuştur. İkincisi de yerel seçimlerle ilgili muhtemel ittifak konusunda, ‘AK Parti her yerde seçimlere girecektir” ifadeleri kullanmıştır. Çelik’in beyanlarına bakıldığında, Sayın Genel Başkanımızın Cumhur İttifakı çerçevesinde yerel seçimlerle ilgili stratejinin doğru anlaşılmadığı ortaya çıkmaktadır. Çelik’in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır.”
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