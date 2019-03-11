AK Parti'nin yeni reklamı 'Yükselen Türkiye' TT oldu
AK Parti'nin yeni reklamı 'Yükselen Türkiye' televizyonda ve sosyal medyada yayınlandı. Twitter'dan da paylaşılan reklam kısa sürede 'Trend topic' listesine girdi.
AK Parti, yeni reklamı 'Yükselen Türkiye'yi yayınladı.
Televizyon kanallarında ve sosyal medyada yayınlanan reklam kısa sürede büyük ilgi gördü.
Reklam Twitter'da 'Trend Topic' (TT)'ye girmeyi başardı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da reklamla ilgili düşüncelerini Twitter'dan paylaştı.
İŞTE O REKLAM:
El ele, gönül gönüle #YükselenTürkiye pic.twitter.com/IxufWtsexU— AK Parti (@Akparti) 11 Mart 2019
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