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    Ak Parti'nin önemli ismi: OHAL sanırım uzamayacak

    Hürriyet Haber
    27.06.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "OHAL sanırım uzamayacak gibi. Bugünkü görüşmede bu konu da gündeme gelebilir" dedi.

    Elitaş Habertürk TV’de yaptığı açıklamada, “18 temmuz tarihine kadar hükümet OHAL’in uzatılması yönünde herhangi bir tavsiye içinde bulunmadığı takdirde OHAL’in zaten kendinden uzaması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

    DEVAMI GELİYOR...

    Etiketler: AK Parti , Mustafa Elitaş , son dakika , haberler
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