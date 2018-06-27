Ak Parti'nin önemli ismi: OHAL sanırım uzamayacak

Elitaş Habertürk TV’de yaptığı açıklamada, “18 temmuz tarihine kadar hükümet OHAL’in uzatılması yönünde herhangi bir tavsiye içinde bulunmadığı takdirde OHAL’in zaten kendinden uzaması mümkün değil” ifadelerini kullandı.
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