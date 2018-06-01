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    AK Parti'nin kampanya videosu yayınlandı

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:

    AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı "Sen ben değil, biz olmayı bildik." içerikli videosu yayımlandı.

    AK Parti tarafından seçim çalışmaları çerçevesinde oluşturulan  "türkiyevakti" adlı Twitterhesabından, seçim kampanyası kapsamında hazırlan  video paylaşıldı.

    Paylaşımda, "Sen ben değil, biz olmayı bildik. Şimdi dünya ve düzen  değişiyor. 24 Haziran'da el ele verdiğimizde birlik hikayemiz yeniden başlıyor."  ifadelerine yer verildi.

    Videonun son kısmında, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın fotoğrafı da yer alıyor.


     

    Etiketler: gündem
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