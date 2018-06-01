AK Parti'nin kampanya videosu yayınlandı

AK Parti tarafından seçim çalışmaları çerçevesinde oluşturulan "türkiyevakti" adlı Twitterhesabından, seçim kampanyası kapsamında hazırlan video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Sen ben değil, biz olmayı bildik. Şimdi dünya ve düzen değişiyor. 24 Haziran'da el ele verdiğimizde birlik hikayemiz yeniden başlıyor." ifadelerine yer verildi.

Videonun son kısmında, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı da yer alıyor.