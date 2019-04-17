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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.04.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

AK Parti'nin itiraz dilekçesinde belirttiği adresler AA tarafından görüntülendi

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AK Parti'nin itiraz dilekçesinde belirttiği adresler AA tarafından görüntülendi

AK Parti’nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunduğu itiraz dilekçesinde, Büyükçekmece’de usulsüz seçmen kaydı yapıldığı belirtilen adresler Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

AK Parti'nin YSK’ya sunduğu itiraz dilekçesinde, İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasında hazırlanan sandık sonuç tutanaklarında ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi.

AK Partinin itiraz dilekçesinde belirttiği adresler AA tarafından görüntülendi


İtiraz dilekçesinde, Büyükçekmece’de “hayali binalar oluşturulup, normal binalara olmayan dairelerin eklendiği” savunuldu. Ayrıca, inşaatın devam ettiği binalarda usulsüz seçmen kaydedildiği aktarıldı.

Dilekçe ekinde belirtilen adresler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Söz konusu adreslerden birinde, 200 konutluk inşaat halinde olan bir site de yer alıyor.

Kimsenin oturmadığı bu inşaatta 300 civarında kişinin ikamet kaydının bulunduğu, bu durumun polis tarafından tutanak altına alındığı aktarıldı. 
Öte yandan, dilekçe ekinde yer alan adresler arasında usulsüz seçmen kayıtlarının olduğu belirtilen tır garajı ile boş araziler de görüntülendi.

AK Parti'nin YSK'ye sunduğu itiraz dilekçesinde, Büyükçekmece ile ilgili şunlar yer almıştı: 
"Oyların hangi adaya verildiğinin belirlenmesinin 'gizli oy' ilkesi gereğince hukuken ve fiilen olanaksız olduğu aşikardır. Ayrıca, kurulun gündeminde bulunan Büyükçekmece ilçemiz ile ilgili itiraz dosyasında da birçok kısıtlı, mükerrer ve usulsüz kaydedilen seçmenin sandıkta oy kullandığına dair başlatılan idari ve cezai soruşturmalar devam etmekte olup önemli delillere ulaşılmıştır. 
Söz konusu sahte seçmen kaydetme işi kesinlikle normal bir seçmen nakli ve yerleşim yeri adres değişikliği işi değildir. Burada yapılan, ilgili kişinin belediye imkanlarını da kullanarak numarataj alması ile hayali binalar oluşturarak, normal binalara olmayan daireler ekleyerek, inşaatı devam eden binalar ve kamu binalarını mesken göstererek seçim sonucuna etki edecek şekilde usulsüz seçmen kaydedilmesidir. 
Tüm bu usulsüz ve sahte işlemlerin on binlerce kişiyi etkilediği tahkikat dosyası ile ortaya çıkmıştır. Büyükçekmece ilçemizde de yaşanan bu müessir olayların İstanbul iline bağlı Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede yapılmış olabileceği ihtimal dahilindedir." 

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