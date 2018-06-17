Başbakan Yıldırım'dan İstanbul mitinginde flaş mesajlar...

Başbakan Binali Yıldırım, Yenikapı’da düzenlenen AK Parti İstanbul mitingine katıldı. Miting alanını dolduran kalabalığa seslenen Yıldırım, “Bu ay iki bayram var. Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya Pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramına İstanbul hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız?” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Başbakan Yıldırım, “İnşallah 24 Haziran’da biz bu yıkım ekibine hak ettikleri dersi verecek miyiz? Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. ‘AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız, yıkacağız’ diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunlar bu ülkeye tek bir dikili ağaçları yok. Hiçbir yerde ‘şu eseri de biz yaptık’ diyebiliyorlar mı? Bunlar vaat vermek istiyorlar meydana çıkıyorlar. ‘Yol vaadi verelim’ diyorlar. Bakıyorlar bütün yollar yapılmış. ‘Köprü yapalım’ diyorlar. Yahu köprüler de yapılmış. ‘Havaalanı yapalım diyorlar’, bakıyorlar ki o da bitmiş. Yapacak bir iş bulamayınca ‘bari iftira atalım, yalan söyleyelim yıkmaya çalışalım’. Bunların geçmişi bu. Bunlar değil mi 1936’da ilk defa uçak yapan Nuri Demirağ’ın fabrikasını kapatan. Bunlar değil mi köprülere kaşı çıkan, köprüler bitince de en önce kullanan. Bunların yapmakla işi olmaz, işi gücü engel olmak. Çıkmışlar meydanlarda bol keseden atıyorlar. Ortada bir eseriniz yok. Millet neye göre size destek versin. Millet söze bakar, sözü kimin söylediğine bakar, ona göre karar verir. AK Parti’nin 15 yıl boyunca Türkiye’nin her köşesinde izi var” diye konuştu.

Geçmiş yıllarda terörün, darbe tehditlerinin, vesayetin ülkenin kaderi haline dönüştüğünü hatırlatan Yıldırım, “Böyle bir çıkmazda bir yiğit çıktı dedi ki ‘Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’. 3 Kasım 2002’de yakın ışıkları Türkiye aydınlansın dedik. Darbecilere bölücülere, FETÖ’cülere, PKK’lılara, DEAŞ’a hak ettikleri dersi verdik mi? Bölgemizi terör belasından kurtardık mı? 15 Temmuz’da kahraman milletimizle beraber meydanları doldurduk mu? FETÖ’cülere o geceyi zindan ettik mi? Bugün FETÖ’nün, PKK’ın adını ağzına alamayanlar ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Önce siz çıkın cesurca PKK’ya DEAŞ’a, FETÖ’ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz bunu ortaya koyun. Ondan sonra vatandaşımız size güvensin, destek versin. İnşallah önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimler Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolundan yeni bir milat olacak” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunan Yıldırım, “24 Haziran, Türkiye’nin 100. yıl hedeflerini gerçekleştirecek kadroların seçimidir. Seçime katılım Türkiye’nin her tarafından en iyi şekilde sağlayalım” dedi.



EN ÖNDEN YER KAPMAK İÇİN KOŞTULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı miting için alana kurulan sahneye "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri de alana asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Alana ilk girenlerin sahne önünden yer kapmak için koştuğu görüldü.





ALANA GİRİŞLER BAŞLADI

AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılacak vatandaşların alana girişleri başladı.

Mitingin gerçekleştirileceği alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi.

Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar yerleştirildi, vinçlere hoparlörler takıldı. Alana "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılı dev pankartla AK Parti ve Türk bayrakları da asıldı.

Saat 17.00'de başlayacak miting için vatandaşlar alana gelmeye başlarken, güvenlik noktalarından alana girenlere AK Parti ve Türk bayraklarının yanı sıra su ve yağmurluk dağıtılıyor.

Öte yandan alanda sağlık görevlileri sedyelerle beklerken, alan dışında çok sayıda ambulans hazır tutuluyor. Vatandaşların ihtiyaçları için çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet de alana kuruldu.

Miting meydanı izdiham yaşanmaması için bariyerlerle kısım kısım ayrıldı.

Televizyon kanalları ve medya mensupları mitingi kendilerine ayrılan platform ve meydan içerisinden takip edecek.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar ve milletvekili adayları katılacak.





MİTİNGE ULAŞIM

Miting düzenleme komitesi, miting alanına ulaşmak için toplu ulaşımı kullanma çağrısında bulundu.

Miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, Yenikapı Mitingi Alanı'na rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için, Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımında seferler artırıldı. Kazlıçeşme metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüsleri de konuldu.

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Büyük İstanbul Miting sebebiyle saat 09.30'dan itibaren kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Bu doğrultuda, Atatürk Bulvarı yönünden Unkapanı Köprüsü'den Sirkeci'ye katılım, gerekirse Taksim istikametinden Unkapanı Köprü'den Sirkeci'ye katılım, Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesi'nden Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Cemil Birsel Caddesi'nden Sirkeci istikameti, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci Meydan istikameti, Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi, Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi'nden Zeytinburnu Ek Hizmet Binası Sahil Kuzeye katılım arasına çıkan tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi'ne katılım ve 10. Yıl Caddesi, Genç Osman Caddesi, Sahil Keneddy Caddesi'ne kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Zeytinburnu Demirhane Caddesi'nden Kazlıçeşme otopark alanı, 10. Yıl Caddesi istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyant ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş, Avrasya Tüneli (her iki yön) araç trafiğine kapatıldı.

Bu kapsamda trafik akımı, D-100 Kuzey - Güney Yol, Yeşilköy Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu, Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprü - Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil -Atatürk Bulvarı yönünden sağlanacak, Avrasya Tüneli'ni Anadolu istikametinden kullanmak isteyen araç sürücüleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikameti ile Harem Arabalı Vapur İskelesine yönlendirildi.

Öte yandan polis ekipleri miting alanına giden yollarda güvenlik önlemleri aldı. Önlemler kapsamında kapatılan yol noktalarına demir bariyerler konurken İBB'ye ait kamyonlarla da yollar kesildi.





AK Parti’nin Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak isteyen bazı vatandaşlar deniz yolunu tercih etti. Üsküdar’da Yenikapı’ya gidecek teknelere binmek isteyenler önce arama noktasından geçti. Yolcu tekneleri daha sonra Yenikapı’ya doğru hareket etti.



