‘AK Parti’nin adayı ne ise MHP’nin adayı da o’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Samsun’da partisinin teşkilatını uyardı ve “Kişisel hesapları şehrin, partisinin, ülkesinin üstünde tutan kişi, bilin ki davasının değil enaniyetinin emrindedir. Biz hizmet için yola çıkan dava erleri ile yola devam edeceğiz” dedi. “AK Parti adayı neyse bizim için MHP adayı da odur” diyen Erdoğan Samsun’da aday tanıtım toplantısında konuştu.
DÜŞMANI SEVİNDİRME
“Şairimiz merhum Cemal Safi ne diyor? Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan, vazgeçin öç almaktan, nefreti yok edelim, gel sen de katıl bize. Barışta buluşalım mutlu Türkiye için, düşman sevindirmenin ne âlemi var şimdi. Milletçe kenetlenip sarılmamız şart şimdi. Başka ulus var mı böyle temiz saf. İnsaf edelim dostlar, insaf edelim. Hem millet hem de AK Parti olarak birlik ve beraberlik içerisinde düşmanı sevindirmeyerek aydınlık geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Kişisel hesapları şehrin, partisinin, ülkesinin üstünde tutan kişi bilin ki davasının değil enaniyetinin (bencillik) emrindedir. Biz hizmet için yola çıkan dava erleri ile yola devam edeceğiz. Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız.
DERDİ YALAN, İFTİRA
Ben millet kıraathanesi diyorum bu CHP zihniyeti kumarhane anlıyor. Niye? Hani dervişin zikri meselesi var ya, bunlarınki o misal. Bunların dervişlikle de alakası yok ayrı mesele. Bunun derdi yalan, iftira. 1.5 milyona yakın tazminata mahkûm oldu, şu anda devam eden mahkemeler var onlardan da gelecek. Tazminatları ödemek üzere bir tazminat komisyonunu CHP’nin içinde kurdular. Para topluyorlar, onlardan toplanan para ile tazminatı ödeyecekler. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor. Şimdi Türkiye 16 yıldır bir kez daha yükseliş istikametinde ilerliyor ama önümüze yine tuzaklar konuyor. Bay Kemal Avrupa’ya gidiyor Almanya’da YPG paçavrasıyla fotoğraf çektirenlerle yan yana o da poz veriyor. Avrupa başta olmak üzere ülkemizi dışarıdan yıpratmaya çalışanların değirmenine su taşıyanlar var. CHP’nin kimlerle birlikte hareket ettiğine baktığınızda zaten amacı görürsünüz. Tüm bu gayretlerin amacı Türkiye’nin önüne geçerek patinaj yapmasını sağlamaktır.”
19 MAYIS’A KESİNTİSİZ KUTLAMA
“Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 100. yıldönümü” diyen Erdoğan, “Gazi, istiklâl harbimizin meşalesini burada yakmıştır. Bu yıl 19 Mayıs’ı daha farklı bir heyecan ile kutlayacağız. 19 Mayıs’tan başlayarak bir asırlık tüm kutlamaları gelecek nesillere bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz. Bazıları için Samsun’da atılan ilk adım da Ankara’da faaliyete geçen Meclis de slogandan ibaret. 2019’dan 2023’e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz kutlama programı ile kutlamayı planlıyoruz” dedi.
SAMSUN ADAYLARI
AK Parti’nin Samsun’da Alaçam ve Asarcık’ta aday çıkarmayarak cumhur ittifakının adayını destekleyeceğini belirten Erdoğan, “Cumhur ittifakıyla birliğimizi beraberliğimizi güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. AK Parti adayı neyse bizim için MHP adayı da odur” ifadesini kullandı. Samsun adayları şöyle:
Alaçam: İlyas Acar (MHP)
Asarcık: Şerif Kılağuz (MHP)
Ondokuzmayıs: Osman Topaloğlu
Atakum: Zihni Şahin
Ayvacık: Halil Kalaycı
Bafra: Hamit Kılıç
Canik: İbrahim Sandıkçı
Çarşamba: Halit Doğan
Havza: Sabahattin Özdemir
İlkadım: Erdoğan Tok
Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu
Ladik: Nurhan Yapıcı Özel
Salıpazarı: Halil Akgül
Tekkeköy: Hasan Togar
Terme: Ali Kılıç
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis
Yakakent: Hüseyin Kıyma.
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