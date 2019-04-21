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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.04.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

AK Partili Yavuz'dan İstanbul açıklaması: YSK yarın görüşmeye başlayacak

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AK Partili Yavuz'dan İstanbul açıklaması: YSK yarın görüşmeye başlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, 'Aldığımız duyumlara göre YSK Pazartesi (yarın) görüşmeye başlayacak' dedi.

Yavuz'un Kanal 7 ekranında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Biz 16'sında dilekçemizi dün ek dilekçemizi verdik. Bundan sonra YSK karar verecek. Bu hafta içi başlayacak. Ne kadar sürüp sürmeyeceği oradaki delillere bakacak. KHK ile karar verecekse bu çok sürmez. Ölüler ve cezaevindekileri iki ayrı yerde görülenler var. Bunları tek tek inceleyeceği için bir zaman alacak.

Ben 18 yıldır bu işlerle ilgileniyorum. Bu işin mutfağındayım. İlçe seçim kurulları ve YSK sandık başkanlarını vermiyorlar. Neden? diye sorduğumuzda şöyle cevap verdiler: "Bu noktada siyasi partilerin baskıları olabilir. Bu yüzden vermedik." dedi.

Hiçbir partiye vermiyoruz diyorlar. Eğer CHP'ye veriliyorsa bundan sonra başka bir şeyi konuşuruz. CHP'nin ileri gelenlerinin tek dertleri seçim bizde kalsın mantığıdır. Biz seçim gününden sonra başladık.Sandık başkanlarını ve görevlilerini taramaya. Alıyorsunuz sayım döküm cetvellerini tek tek baktık.

Bizim müşahitlerimiz de bilmiyor seçim gününe kadar. CHP'liler diyor ki, bunlar usulsüzlüktür. Kanunsuzluk değildir. Burada sandık kurullarının belirlenmesinde tamamen kanunun dışına çıkılmış. Adeta kanun diskalifiye edilmiş. Biz çok sağlamcı gidiyoruz. Biz kafaları karıştırmak istemiyoruz. AK Parti'yle beraber hukuk kurulları içerisinde bir düzen kuruldu.

"YSK BU KONUYU İLK KEZ ELE ALIYOR"

CHP hep kendi gibi düşünüyor. Mülki amirler YSK'ya hukuka uygun bir liste sundular. Sonra bu liste kenara konuluyor. Başka listeler belirleniyor. Kamu hizmeti olmayanlar görevli yapılıyor. 19 bin 380 kişi olarak belirlenen rakam arttı. Şimdi 19 bin 742 kişinin tamamı kamu hizmetinden yasaklı değil ama sandık başkanı olamaz. Ama bunların hepsi sandıklarda görev aldı. YSK bugün konuyu ilk kez ele alıyor. Sandık başkanlarıyla ilgili ilk kez karar verecek. Sayım döküm cetvelleri de ilk kez YSK'ya taşındı. Sayım döküm cetvelleri bu işin temelini oluşturur. Bu binanın temelini ortadan kaldırdığınız zaman ortada bir şey kalmaz.

Bugün ortaya çıkan manzara " Tam kanunsuzluk" halidir. Dört yerde seçim iptal edildi. Kısıtlı seçmene oy kullandırıldı diye. Bizde diyoruz ki, "İstanbul'da da kullanılmış olabilir" bunu kontrol et diye YSK'ya uyarımızı yaptık.

Aldığımız duyumlara göre YSK Pazartesi (yarın) görüşmeye başlayacak.

25 bin kişi kısıtlı seçmen var. Önce bu rakamın 2388'ini belirledik. Şu anda bu rakam 2732'ye çıktı. 21 bin 352 kişinin de listesini YSK'ya verdik. Dilekçemizde şunu söyledik: Bunu Sulh hukuk veriyor. Türkiye'de kısıtlı verilenleri Sulh Hukuk'a sor. Biz size liste verdik. Bunu mahkemeye sorun dedik YSK'ya.

25 bin kişi kısıtlı seçmen var. Önce bu rakamın 2388'ini belirledik. Şu anda bu rakam 2732'ye çıktı. 21 bin 352 kişinin de listesini YSK'ya verdik. Dilekçemizde şunu söyledik: Bunu Sulh hukuk veriyor. Türkiye'de kısıtlı verilenleri Sulh Hukuk'a sor. Biz size liste verdik. Bunu mahkemeye sorun dedik YSK'ya. 10 bin 290 kişi cezaevi seçmeni var. Cezaevindeki adam aynı zamanda dışarıda gözüküyor.

"DİLEKÇEMİZİ VERDİK"

5287 hükümlü seçmen listesinde var. Hükümlü vatandaş oy kullanamaz.Tutuklular oy kullanır, hükümlüler kullanamaz. Bir de taksirli suç işleyenler oy kullanabilir. İşte hükümlü 5287 kişi seçmen listelerinde gözüküyor. YSK'ya bunu kontrol edin diye dilekçemizi verdik. Biz YSK'ya somut belgelerimizi, delillerimizi ortaya koyduk. Bunu onlar kontrol edecek. Kesinlikle seçimin sonucuna etki edecek olaylar ve haller olacak. Var mı? Var. YSK neyi önceleyip karar vermiş? İyice bir şüphe olduğunda karar verir. 16 bin oy değiştirmiş. Sandığa giren çıkmamış. Biz sandığa giden oyların hak olarak nereye gittiğinin peşindeyiz.

CHP'nin söylediklerini önemsemek istiyorum ama bu işe denk gelince sadece kendi menfaatlerine göre uygun hareket ediyor.
Biz en çok bugün olanları netleştirelim. Bunu yapanlar cezasız kalmasın diyoruz. Yapanın yaptığı yanına kar kalmasın. Bizim bütün derdimiz bu. CHP'de gelsin bu işi yapanları beraber bulalım. diyoruz. İstanbul'da hile yapanlardan elbette hesap sorulacaktır.

 

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