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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.05.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

AK Partili vekil gözyaşlarını tutamadı

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve merhum babasının adını taşıyan Abdulkadir Yüksel Cami'nin açılışında gözyaşlarına hakim olamadı.

25 Eylül 2017 yılında Meclis'teki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep 27. Dönem Milletvekili Abdulkadir Yüksel’in oğlu AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi'nde yaptırılan babasının adının verildiği caminin açılışında gözyaşlarını tutamadı.

Yüksel konuşmak için kürsüye çıktığında duygusal anlar yaşandı. Kelimeler boğazına düğümlenen Yüksel, gözyaşlarına hakim olamadı.

Abdulkadir Yüksel ile kısa zamanda çok güzel dostlukları olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Abdulkadir Yüksel, Allah rahmet eylesin çok değerli bir kardeşimizdi. Beraber hacca gitmiştim. Hac arkadaşımdı. Buradaki bütün sevaplardan inşallah kendisi de hissedar olacak. Bu Mavikent'te yapılan ikinci camimiz inşallah sayıları daha da artacak. Camimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Milletvekili Müslüm Yüksel babasının bu dünyada hoş bir sada bıraktığına inandıklarını belirterek, inşallah babasının isminin bu camide sonsuza dek yaşayacağını ifade etti. Yüksel gözyaşlarını tutamayarak daha fazla konuşamadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Allah bize vekilimizle cennette buluşmayı nasip etsin. Biz de sevgili oğluyla aynı duyguları paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül de bu caminin hem bir ibadethane hem de bir vefanın simgesi olarak hizmet edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla Abdulkadir Yüksel'in adını taşıyan cami dualarla açıldı.

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