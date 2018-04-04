AK Partili vekil devreye girdi! Gözetim altındaki o düve...

Kaza, 8 Ağustos 2016'da merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Erdal Dumlu yönetimindeki 16 F 8259 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 4 aylık dişi buzağıya çarptı. Kazada, Erdal Dumlu'nun yanında bulunan eşi Selma Dumlu'nun kolunda çatlak oluştu, buzağının da kaburgaları kırıldı. Yaralı Selma Dumlu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede buzağının sahibini aradı. Mahalle ve çevredeki aramalara rağmen, küpesi olmadığı için buzağının sahibine ulaşılamadı. Polis, araçta hasar olması ve Selma Dumlu'nun yaralanması nedeniyle besicinin ceza almamak için buzağıya sahip çıkmadığı kanaatine vardı. Polis, Cumhuriyet savcısının talimatıyla yaralı buzağıyı muhafaza altına aldı. Olay yerine giden ekipler, buzağıyı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Buzağı burada veteriner hekim Bilal Çoruh ve ekibi tarafından tedavi edildi. Dumlu çifti ise mağduriyetlerinin giderilmesi için emniyete başvurarak buzağıyı kazaya neden olacak şekilde serbest bırakan sahibinden şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, buzağının adli olaya karışması yüzünden sahibi bulunana ve soruşturma tamamlanana kadar, yediemin tayin edilen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımının yapılması kararlaştırıldı. Kazanın üzerinden yaklaşık 19 ay geçmesine rağmen düvenin sahibi henüz ortaya çıkmadı. Barınakta büyüyen düvenin beslenme ve bakım giderleri de Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

İki yaşındaki düve için AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz harekete geçti. Aynı zamanda Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon üyesi olan Orhan Deligöz'ün girişimleri ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın desteğiyle, bakım merkezinde tek başına olan düvenin, savcılığın izni kapsamında, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin çiftliğine yerleştirilmesi kararı alındı.

Veteriner Fakültesi'ndeki görevliler, bugün saat 13.30'da düveyi almak için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gitti. Barınaktaki çalışanlar tarafından ahırdan çıkarılan düve, fakültenin hayvan taşıma aracına bindirildi. Uzun süredir barınakta tutulan düve, 4 kilometre uzaklıktaki Veteriner Fakültesi'ne ait Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğe götürüldü. Burada ayakları ilaçlanarak içeri alınan düve ile ilgili bir açıklama yapan Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Rıdvan Koçyiğit şunları söyledi:

"Adli bir soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında tutulan düve, milletvekilimizin sayesinde çiftliğimize nakli yapıldı. Bu süreçten sonra düveye 14 günlük bir karantina süresi uygulanacak. Sonra kan numuneleri alınıp gerekli tahlil ve kontroller yapılacak. Uygun görüldüğü takdirde cinsleri ile birlikte olacak. Sahipsiz olan düve için Tarım Bakanlığına müracaat edip gerekli işlemleri başlatarak kimlik çıkarılacak. Artık bizim denetimimiz altında olan düve buradaki tüm hayvanların haklarına sahip olacak. Sağlıklı ve daha bakımlı büyüyecek."