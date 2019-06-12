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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.06.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

AK Partili Turan: 'Teklifimizin arkasındayız'

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AK Partili Turan: 'Teklifimizin arkasındayız'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sisteminde değişiklik öngören kanun teklifinin geri çekileceğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "AK Parti Grubu olarak teklifimizin arkasındayız. Genel Kurulun takdiri her zaman baş tacıdır. Değişiklikler, revizeler olabilir ama kanun teklifinin çekilmesi söz konusu değildir" dedi.

Turan, AA muhabirine, Askeralma Kanunu Teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin, olağanüstü bir süreç varmış gibi algılandığına değinen Turan, "Hayır, böyle değil. Askerlik Kanunumuz 1927 tarihli. Zaman zaman değişiklikler, revizeler olmuş ama esaslı olarak yüz yıldan beri olan bir kanun. İhtiyaçlar, şartlar, güvenlik parametreleri değişti. Bunlar değerlendirildiğinde tüm paydaşlarla toplantı yapıldı. Genelkurmayı var, bakanlar var, milletvekilleri var. Herkesin ortak kanaatiyle bir kanun teklifi hazırlandı. AK Parti Grubu, bu teklifi Meclise gönderdi." diye konuştu.

Kanun teklifine ilişkin diğer partilerin önerileri, eleştirileri ve revize taleplerinin kendileri için kıymetli olduğunu belirten Turan, bunları değerlendirdiklerini, görüştüklerini aktardı.

Konuya ilişkin tek başına karar vermelerinin doğru olmadığının altını çizen Turan, "Askerlik gibi ortak bir değerin, ortak bir anlayışın herkesin katma değeriyle olmasını istiyoruz." dedi.

AK Parti TBMM Grubu'nun, dün teklifle ilgili kapalı toplantıda bir araya geldiğini hatırlatan Turan, "Toplantıda Milli Savunma Komisyonu Başkanımız sunum yapmıştı. Biz aynı şekilde Milli Savunma Bakanımızın da grubumuza sunum yapmasını talep etmiştik fakat Savunma Bakanımız yurt dışında olduğundan bu sunum bugüne kaldı. O yüzden yalnızca sunum maksatlı bir araya geliyoruz. Toplantımızı yapacağız. Tabii ki vekillerimizin o brifingden sonra önerileri, tespitleri varsa bunları alacağız. Bu süreci ortak bir akılla yürütmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, tüm partilerin tekliflerini değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Olayı kanun çekiliyormuş, çekilmiyormuş, olağanüstü bir kriz varmış gibi kamuoyuna yansıtmak doğru olmaz. Askeralma Kanunu Teklifimizin arkasındayız, görüşmeye devam edeceğiz. Bugün de teklifin bölüm görüşmelerine başlayıp devam etmeye çalışacağız. Ümit ediyorum bu hafta nihayete erer ama muhalefetin bu konuda direnci olursa bunun iki ay sürmesi bile mümkün ama uzlaşı olursa 1 saate bitmesi de mümkün. O yüzden beraber ne olacağını değerlendireceğiz. Teklifin ortak bir uzlaşıyla, ortak kanun anlayışıyla geçmesini ümit ediyoruz."

Turan, muhalefetin birkaç konuda şerhi olduğunu, bunları tekrar gözden geçireceklerini belirterek, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'nde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulanacağı kapalı grup toplantısına katılacağını, toplantıda bu konuların masaya yatırılacağını bildirdi.

Teklifin bir an önce yasalaşması temennisinde bulunan Turan, şöyle devam etti:
"Yüz binlerce gencimiz gözü, kulağı adeta Mecliste olarak süreci takip ediyor fakat mesele yalnızca terhis olacak gençlerimiz değil, ülkemizin güvenliği, askerimizin talepleri. Daha birçok konunun hassas olarak değerlendirilmesi söz konusu. Bazı haksız ithamlar, eleştiriler var. Örneğin 'Cumhurbaşkanlığına ekstra yetkiler veriliyor' iddiası var. Bunun doğru olmadığını dün Mecliste ifade etmiştim. Tam aksine Cumhurbaşkanımıza verildiği iddia edilen yetki zaten var olan yetki. Teknik olarak önceden bu yetkiyi Bakanlar Kurulu yürütme adına kullanırken, bugünkü sistemde Bakanlar Kurulu olmadığı için o ifadenin yerine 'Cumhurbaşkanı' eklenecek yani yeni bir yetki yok. Olan yetkinin yeni sisteme göre revize edilmiş hali söz konusu. O yüzden tüm ortak taleplerle beraber sürecin değerlendirileceği kanaatindeyim."

Teklifin, geri çekileceğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirten Turan, "AK Parti Grubu olarak teklifimizin arkasındayız. Genel Kurulun takdiri her zaman baş tacıdır. Değişiklikler, revizeler olabilir ama kanun teklifinin çekilmesi söz konusu değildir." dedi.

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