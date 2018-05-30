AK Partili Åžentop: 'AYM kararÄ± seÃ§imin iptali sonucunu doÄŸurmaz'

NTV'de canlÄ± yayÄ±na katÄ±lan TBMM Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop'un aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸÃ¶yle:Â

"SeÃ§imi etkileyecek bir ÅŸey yok burada. Sabah da gÃ¶rdÃ¼m bir kaÃ§ yazÄ± bununla ilgili. SeÃ§imi etkileyecek bir husus deÄŸil..

EÄŸer bu dÃ¼zenlemelerle ilgili varsayalÄ±m ki AYM iptal kararÄ± verdi, o zaman bunu YSK bugÃ¼ne kadar ki teamÃ¼lleriyle uygulayacaktÄ±r bunlarÄ±n yerine. Åžunun iÃ§in Ã§Ã¼nkÃ¼ YSK'ya kanunla biz seÃ§imlerin yÃ¶netimi ve denetimiyle ilgili genel bir yetki veriyoruz.Â



Kanunda olmayan hususlarla ilgili da YSK prensip kararlar alarak uygulamalar yapabilir. AYM ne yÃ¶nde karar verirse versin, bu seÃ§imin yapÄ±lmamasÄ± sonucunu, iptali sonucunu doÄŸuracak bir karar olmaz. Bunda kimsenin tereddÃ¼dÃ¼ olmaz.



AYM NE KARAR VEREBÄ°LÄ°R?

Peki bunlarla ilgili AYM ne karar verebilir? Onu yarÄ±n gÃ¶receÄŸiz hep beraber ama CHP'nin itirazlarÄ±nÄ± biliyoruz, bunlarÄ± komisyonda da uzun tartÄ±ÅŸtÄ±k. MÃ¼hÃ¼rle ilgili konuyu uzunca konuÅŸtuk. O konuda aslÄ±nda Ã§ok aÃ§Ä±k bir uygulama var 1984'ten bu yana. Sadece mÃ¼hÃ¼r bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oy pusulalarÄ±nÄ±n ve zarflarÄ±n iptal edilmediÄŸini biliyoruz zaten.Â

Bu tabi bir sahtecilik iddiasÄ± deÄŸil, eÄŸer zarflar, oy pusulalarÄ± sahtedir diye bir iddia varsa onunla ilgili zaten ÅŸu anda kanunda hÃ¼kÃ¼mler var. Ama zarflarÄ±n sahte olduÄŸunu kimse iddia etmiyor, oy pusulasÄ±nÄ±n da sahte olduÄŸunu kimse iddia etmiyor.



"1984'TEN BU YANA UYGULAMA BÃ–YLE"

YSK'dan gelmiÅŸ, ilÃ§e seÃ§im kurulundan gelmiÅŸ ama Ã¼zerinde sadece mÃ¼hÃ¼r yok. Sadece mÃ¼hÃ¼r eksikliÄŸi nedeniyle seÃ§menin iradesinin iptal edilmesini biz engellemek iÃ§in biz bu hÃ¼kmÃ¼ getirdik. Zaten 1984'ten bu yana uygulama da bÃ¶yle. Siz seÃ§men olarak sandÄ±ÄŸa gittiniz, bir zarf verildi, bir oy pusulasÄ±. Her seÃ§imde mÃ¼hrÃ¼ var mÄ± bakabiliyor musunuz? Ben her seÃ§imde bakmÄ±yoruz. SeÃ§menin burada bir kusuru yok. Bu sandÄ±k gÃ¶revlilerinin bir kusuru. Bu mÃ¼hÃ¼r vurulmamasÄ± meselesinin unutulmasÄ±nÄ±n, seÃ§menin iradesini geÃ§ersiz saymak iÃ§in geÃ§ersiz gÃ¶remeyiz.

'Bu zarf sahtedir. Oy pusulasÄ± sahtedir, YSK'dan gelmemiÅŸtir' gibi iddialar varsa bununla ilgili kanunda hÃ¼kÃ¼mler var. Bu suÃ§ teÅŸkil eder. Buradaki mesele oy pusulasÄ± YSK'dan gelmiÅŸ ki filigramlÄ± kaÄŸÄ±tlardÄ±r, zarflar Ã¶yle. Ama sadece mÃ¼hÃ¼r vurulmamÄ±ÅŸ. Tek sebep buysa, o zaman bu oyun geÃ§erli olmasÄ±nÄ± kanunda koyduk. Bu konuda hukuken bir sorun olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum."

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