AK Partili seçmene seslendi

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında özetle şu mesajları verdi:

RABİA NAZ’IN NE GÜNAHI VAR

“Birisi haksızlığa uğruyorsa adaletin olması lazım. Rabia Naz 11 yaşında, Eynesil İmam Hatip Ortaokulu’nda okuyor. Hayat dolu bir kız. Haber geliyor, Rabia Naz evinin önünde sırt üstü yatıyor ve ağır yaralı. Bir süre sonra babasına deniyor ki, ‘vefat etti’. Ne oldu; ‘intihar etti’. Baba araştırıyor olayın trafik kazası olduğu söyleniyor. Failler bulunmasın diye telefon üzerine telefon, polisler olayı kapatıyor, savcı kapatmak istiyor. Buradan yargı camiasına ve polislere seslenmek isterim; sizin göreviniz bir çocuğun göz göre göre öldürülmesine tanıklık etmek değildir, onu yapanları bulup çıkarıp adalete teslim etmektir. Rabia Naz’ın ne günahı var?

Bu toplantıda AK Partili kardeşlerime seslenmek istiyorum. Cumhurbaşkanı parlamentoda yemin etti. ‘Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.’ Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gerekiyor. Bir cumhurbaşkanı, günün 24 saati belediye başkanları seçimlerine müdahale eder mi? Cumhurbaşkanlığı sıradan bir makam değildir. Bir Cumhurbaşkanı devleti mi, belediyeyi mi yönetecek?

Erdoğan 2002’de AK Parti Genel Başkanlığı’na seçilerek geldi. Ankara’da Keçiören’de mütevazi evde oturdu. ‘Ben halk insanıyım’ dedi. Milletvekillerinin milletin yanında oturması lazım’ dedi, lojmanları sattılar. ‘Meclis’in 6 bin çalışanı var, 3 bine indireceğiz’ dedi. Bugün sordum yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. Yine ‘Yönetici haricinde bütün makam araçlarına son vereceğiz’ dedi, Sayıştay raporuna göre sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 643 yönetici var, makam aracı sayısı 1717.

Ben illa bana oy ver demiyorum. Milyonlarca insanın karnını doyuramadığı yerde israf itibar değildir. Muaviye Şam valisi olduktan sonra kendisine lüks saray yapar. Ebuzer bunu görünce, ‘Ey Muaviye bu sarayı halkın parası ile yapıyorsan kul hakkıdır, kendi paranla yapıyorsan israftır’ diyor. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime söylüyorum. Ebuzer mi haklı Muaviye mi haklı? Otur vicdanına sor israf helal mi haram mı? Gün düşünme, adalet, ahlak günü. Ben senin vicdanına seslenmeyeceğim de kime sesleneceğim.

TÖVBEYİ ŞARTA BAĞLADILAR

Daha neler duyacağız; tövbeyi bile şarta bağladılar. Akıl var, mantık var. Numan Kurtulmuş diyor; ‘Önce 23 Haziran’ı geçirelim, siyasi olarak yanlışlarımız varsa tövbe edeceğiz’. Tövbe edecekler tabii. Kul hakkı yediler. Ekrem İmamoğlu’nun hakkını yediler. Tövbe için Allah’a şart koşuyorlar. Allah bunları affetsin. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum.”

BEKA SORUNU BUDUR

İstanbul’da bu anneler ne istiyor? Çocuklarının uyuşturucudan kurtulmasını istiyorlar. İmamoğlu ne yaptı? İlk yaptığı işlerden birisi uyuşturucuyla ilgili bir komisyon kuralım dedi. Reddettiler. Fakir, yoksul ailelerin çocuklarını buluyorlar. Önce alıştırıyorlar sonra satıcı olarak kullanıyorlar. Beka sorunu diyorsanız budur. Çocuklarımızın geleceğini çalıyor. ‘Yasaklarla mücadele edeceğiz, düşünce özgürlüğü önünde engelleri kaldıracağız’ dediler. AK Parti’li kardeşim bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin hapishanelerinde milletvekilleri, yazarlar, öğrenciler var. Fabrika yapacaklarına yeni hapishaneler yapıyorlar. Üstelik parası olan çıkıyor.