Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AK Partili milletvekili acı kazayı bu sözlerle duyurdu

    AK Partili milletvekili acı kazayı bu sözlerle duyurdu

    AA - hurriyet.com.tr
    15.05.2018 - 11:09 | Son Güncelleme:

    Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası AK Parti'de büyük üzüntüye neden oldu. Kazada AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl hayatını kaybetti. AK Partili Milletvekili Ejder Açıkkapı kaza haberini 'En acı paylaşımımı yapıyorum' sözleriyle duyurdu.

    Emrullah Ataş idaresindeki otomobil, Malatya-Darende karayolu Aşağıulupınar mevkisinde beton menfeze çarptı. Kazada, sürücü Ataş ile otomobilde bulunan Siraç Bingöl yaşamını yitirdi.

    Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl'ün cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Ataş ve Bingöl'ün, AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları olduğu öğrenildi. Ataş ve Bingöl'ün, AK Parti'nin Ankara'da düzenlediği Seçim Koordinasyon Başkanları toplantısından döndüğü belirtildi.

    AK Partili milletvekili acı kazayı bu sözlerle duyurdu

    AK PARTİLİ AÇIKKAPI: EN ZOR PAYLAŞIMIMI YAPIYORUM

    Yaşanan bu kaza AK Parti'de büyük üzüntü yarattı. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı 'En zor paylaşımımı yapıyorum. Elazığ Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcılarımız, kardeşlerim Siraç Bingöl ve Emrullah Ataş elim bir trafik kazasında Hakk’a yürüdüler. Ailelerine, sevenlerine ve Ak Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanları Cennet Olsun" dedi.

    AK Parti'nin Elazığ milletvekillerinden Ömer Serdar da "Partimizin gençlik kollarında görevli Siraç Bingöl ve Emrullah Ataş kardeşlerimizi elim bir trafik kazasında kaybettik. Kıymetli ailelerine, yakınlarına ve ilimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum." diye konuştu.

    AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise kazayla ilgili "Elazığ teşkilatımızdan yol arkadaşlarımız Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiler. Rabbim makamlarını cennet eylesin." mesajını paylaştı.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Mustafa Ataş da yaşanan kazaya ilişkin üzüntülerini belirtti.

     

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri